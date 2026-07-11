Figueroa recorrió la obra del nuevo pabellón de máxima seguridad de la U11

El gobernador fue escoltado por su ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y su par de Infraestructura, Tanya Bertoldi. Foto gentileza.

El gobernador Rolando Figueroa recorrió la obra del nuevo pabellón de máxima seguridad de la Unidad de Detención N° 11 (U11), que cuenta con un avance cercano al 80%.

«Tanto se ha hablado de la seguridad y de cuántas cárceles han faltado desde que asumimos. Estamos avanzando firmemente en la construcción de todas las unidades que se necesitan, pero fundamentalmente también estamos reforzando la seguridad en la calle», afirmó el mandatario.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, explicó que la ampliación de la U11 comprende una segunda etapa de más de 2.700 metros cuadrados. «La primera la inauguramos hace unos meses atrás, ya tenemos en ejecución la segunda y próximamente vamos a comenzar la tercera», indicó.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini remarcó que «el plan de obras en materia de seguridad es muy importante». Destacó que la U11 es “la principal dependencia penitenciaria de la provincia”.

El funcionario aseguró: «Sabemos con el déficit que nos encontramos al asumir la gestión y desde ahí se dictó la ley de emergencia penitenciaria. En ese marco se están realizando -a gran ritmo- estas obras de mucha importancia».

El primer pabellón de máxima se inauguró en diciembre de 2025, pero recién este año se puso en marcha tras un habeas corpus que presentaron dos defensoras.

La jueza de Ejecución Penal de Neuquén, Raquel Gass, fijó un plazo para que el gobierno acondicione el lugar, ya que faltaba el servicio de gas. Se cumplió en tiempo y forma.

La obra

El nuevo pabellón se integrará al sector de máxima seguridad de la unidad, ampliando las murallas y cercos perimetrales existentes. La inversión supera los 8.100 millones de pesos y la nueva infraestructura incorporará 2.738 metros cuadrados.

El edificio tendrá capacidad para 26 detenidos y contará con 26 celdas con sanitarios, una celda de aislamiento, salón de día con cocina, pecera de vigilancia las 24 horas, sector de visitas con acceso independiente y patio de 320 metros cuadrados, sala de monitoreo, equipos de ventilación y extracción de aire, sala de racks y sala de máquinas.

También se extenderá el anillo de circulación, que será utilizado por vehículos de traslado de detenidos, visitas y servicios, incorporando el nuevo sector al funcionamiento general del establecimiento.

Además, todo el predio estará cerrado por dos murallas paralelas y cercos de cinco metros de altura, reforzando las condiciones de seguridad del establecimiento.