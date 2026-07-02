Paritaria estatal en Neuquén: el Gobierno convocó a los gremios y se reanuda la discusión salarial

El Gobierno provincial anunció ayer la reanudación de la paritaria estatal para el segundo semestre del 2026 y convocó a los gremios que habían firmado un acuerdo salarial por el primer semestre del año.

Los encuentros se desarrollarán el próximo 13 de julio en la Sala Laffitte de Casa de Gobierno, precisaron desde el Ejecutivo en un comunicado oficial.

Según se informó, las reuniones se llevarán a cabo de manera diferenciada y contarán con la presencia de los sindicatos que, en la paritaria realizada sobre el último tramo del año pasado, firmaron un acuerdo salarial semestral.

Los gremios incluidos en aquel esquema fueron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (Unavp) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

El convenio, vigente entre enero y junio de este año, contempló la continuidad de los aumentos trimestrales por inflación, el incremento de algunos ítems de los haberes y una suma no remunerativa de $350.000, entre los principales puntos.

Paritaria estatal: el cronograma del Gobierno y el aviso de ATE

El cronograma de entrevistas comenzará a las 9:30 con la conducción de ATE, seguirá a las 14 con la de Unavp y cerrará a las 16 con UPCN.

Desde el Gobierno destacaron que esta instancia «permitirá dar cumplimiento a lo acordado en el inicio de las negociaciones del año pasado donde el gremio ATEN alcanzó un acuerdo anual, que aún está vigente».

Carlos Quintriqueo, el secretario general de ATE en Neuquén, comentó hace unas semanas que la intención de la organización era lograr la continuidad de los aumentos por IPC y una mejora adicional de los salarios, en función del contexto que vive la provincia en materia de ingresos.

El dirigente consideró que el Gobierno «tendrá menos margen para decirnos que no» y apuntó contra el acuerdo por el desarrollo del GNL, que incluso provocó una movilización y un paro estatal de 24 horas.