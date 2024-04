Salud en Río Negro: Weretilneck no quiere discutir salarios, pero Asspur remarca «el empobrecimiento»

Este miércoles en Río Negro se retomará la Mesa de Salud con los gremios para debatir sobre los salarios que reciben los hospitalarios de la provincia. El gobernador Alberto Weretilneck dejó un mensaje antes de la paritaria: no va a discutir salarios con los gremios ATE, UPCN y Asspur. Mientras tanto los trabajadores se declararon en «estado de asamblea permanente y movilización» y reclaman que el Gobierno reconozca «el empobrecimiento de los salarios a los trabajadores de salud».

Escuchá a Marisa Albano, secretaria gremial de Asspur, en RÍO NEGRO RADIO:

Los gremios de Salud de Río Negro esperan volver a reunirse con el Gobierno Provincial hoy, luego del rechazo a la última propuesta salarial. «Nadie puede llegar a fin de mes. El gobierno tiene que reconocer el empobrecimiento de los salarios a los trabajadores de salud. Venimos de momentos muy difícil y tuvimos que salir a las calles por un tiempo bastante prolongado», manifestó Marisa Albano, secretaria gremial de Asspur, en RÍO NEGRO RADIO.

A esto agregó que reclaman por parte del Gobierno provincial un «compromiso real. Queremos que haya un ida y vuelta, no que vayamos y nos digan vos pedís 100, yo te doy 20 y con eso te arreglás. No queremos una suma fija como la que ofrecieron en la paritaria general, no remunerativa. Esto no es lo que esperábamos, son más de 300 profesionales que se fueron al sector privado o a otras provincias y es difícil recuperarlos con sueldos tan bajos».

El reclamo que lleva adelante el personal de salud de Río Negro no solo se basa en un incremento salarial. Sino que también piden por «mayor cantidad de insumos y mejores condiciones edilicias en los hospitales de la provincia».

Previo a la mesa salarial de Salud de hoy, el gobernador Alberto Weretilneck dijo: «La idea es empezar a discutir aquellos aspectos que han planteado los gremios que se relacionan al procedimiento del sistema de Salud”.

En la ultima mesa salarial de Salud, el gobierno provincial mantuvo el esquema de sumas fijas para el personal de la administración central (ley 1844) y de Salud (1904). Repite las cifras -100.000 pesos, 120.000 pesos y 140.000 pesos- y la distribución del pago salarial de marzo mientras que los montos caen a la mitad para mayo (50.000 pesos, 60.000 pesos y 70.000 pesos).

En todos los casos, las asignaciones se suman; entonces el mínimo del último mes de 500.000 pesos llegará a los 600.000 en abril y a los 650.000 pesos en mayo.