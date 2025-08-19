Segunda semana de paro universitario: qué días se suspenden las clases y qué pasa con las mesas de examen

Este lunes 18 de agosto comenzó la segunda semana de movilización en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), en el marco del paro universitario anunciado por el gremio docente ADUNC. Las medidas de fuerza se desarrollarán de manera rotativa durante un mes en las facultades de Neuquén y Río Negro, con suspensión total de actividades institucionales el jueves 21 y viernes 22 de agosto.

Desde ADUNC explicaron que el paro responde a la necesidad de una recomposición salarial para los docentes, y se acompaña de clases públicas, asambleas interclaustros e interuniversidades, y otras acciones de visibilización.

Desde el gremio aclararon que las mesas de examen dependen del calendario académico de cada facultad. En caso de que coincidan con días de paro y los docentes se adhieran, las mesas no se tomarán.

Cronograma de paro rotativo en Neuquén y Río Negro

Segunda semana: jueves 21 y viernes 22 de agosto.

Tercera semana: martes 26 y miércoles 27 de agosto.

Cuarta semana: lunes 1 y martes 2 de septiembre.

Además, desde ADUNC anticiparon que se sumará a la marcha federal universitaria prevista para la primera quincena de septiembre, como parte de las acciones de visibilización del reclamo salarial.