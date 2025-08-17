Universidades de Neuquén y Río Negro sin clases: el cronograma de la segunda semana de paro

Este lunes 18 comenzará la segunda semana de movilización, de manera rotativa, por el paro universitario anunciado por el gremio docente ADUNC, con medidas de fuerza de manera nocional durante un mes en las facultades de la UNCo, en Neuquén y Río Negro. De esta manera, el jueves 21 y viernes 22 de agosto, cesaran todas las actividades institucionales. Te contamos los detalles.

Desde el lunes 11 hasta el viernes 15 de agosto, fue la primer semana de paro, en donde durante todo ese periodo no hubo clases. Sin embargo, desde el 18 de agosto al 7 de septiembre comenzarán los «días rotativos» en todas las universidades. En esta ocasión será el jueves 21 y viernes 22 de agosto.

Desde el gremio reforzaron que su objetivo es hacer acciones para pedir una recomposición salarial a docentes que cesaran todas las actividades institucionales. Es por eso que se realizaron asentamientos, clases públicas, asambleas interclaustros e interuniversidades y más. Asimismo, queda a confirmar las próximas actividades.

El cronograma en Neuquén y Río Negro será:

Segunda semana: Jueves 21 y viernes 22 de agosto.

Tercer semana: Martes 26 y miércoles 27 de agosto.

Cuarta semana: Lunes 1 y martes 2 de septiembre.

Se sumará a una marcha federal universitaria para la primera quincena de septiembre.

Qué actividades se realizaron en la primer semana de paro de universidades en Neuquén y Río Negro

Desde el ADUNC compartieron en sus redes sociales la primer semana de actividades por el paro universitario. Al ser de manera nacional, se realizó durante toda una semana en todo el país.

Martes 12: Se realizó una nueva edición del frutazo en la FACEP en la que estuvieron presentes compañeros de ADUNC asentamiento Cipolletti. También, una pegatina de carteles y volanteada en ADUNC Fiske Menuco. Por último, se convocó una asamblea interclaustros para discutir sobre el conflicto universitario.

Miércoles 13: en el pasillo interfacultades de la sede Neuquén, realizaron una tortafriteada y volanteada. A su vez, en Roca una volanteada en calles Roca y Tucumán junto a jubilados. Por último, los compañeros de ADUNC Bariloche convocaron a una asamblea interclaustros interuniversidades que se realizará en el Hall Central de la UNRN.

Jueves 14: En el asentamiento de ADUNC San Martín de los Andes, se llevó a cabo una clase pública a cargo de la cátedra de Dendrología. Y en el marco de la Semana de las Ciencias Forestales se realizó visibilización y difusión de nuestra situación.

Medidas de fuerza de ADUNC en Neuquén y Río Negro: reclaman recomposición salarial

Según indicaron desde el gremio docente, se definió un «mes completo con medidas» el cual comenzará con un paro de una semana que tendrá «cese total de actividades». En este sentido, aseguran que «desde que asumió Milei no hay paritarias, negando el derecho a la negociación colectiva».

ADUNC sostiene que «la docencia universitaria sufren el peor atraso de la historia» y que se agudiza el vaciamiento de las universidades.

Por su parte CONADU Histórica «llama a la más amplia unidad docente, nodocente, estudiantil y de toda la comunidad, a defender la universidad pública, el presupuesto, el salario, y confluir con los sectores sociales que están luchando contra el ajuste y la entrega de la soberanía nacional», dijeron.