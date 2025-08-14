Segundo día de «paro total» de camioneros en Vaca Muerta: «Hasta que paguen a los trabajadores de NRG»

El sindicato de camioneros de Río Negro continúa este jueves y por segundo día consecutivo con un paro total en Vaca Muerta. Gustavo Sol, secretario general del gremio, indicó que no hay transporte de carga en los accesos a los yacimientos. «No se impide el ingreso de camionetas ni de otros vehículos», aclaró el dirigente gremial. El reclamo es por el pago adeudado a trabajadores de la empresa NRG, que tiene su sede en Allen.

La medida de fuerza comenzó el miércoles y sigue hoy. «Hasta que aparezca la plata para los trabajadores», señaló Sol esta mañana en diálogo con Diario RÍO NEGRO. Indicó que el paro afecta la actividad de los camioneros en yacimientos que operan Tecpetrol, Shell y Total.

Reclamo de camioneros por pago adeudados de NRG

La protesta es por reclamo a los despidos y la falta de pago de salarios, aguinaldos e indemnizaciones en la empresa de arenas NRG. «Se adeuda el pago a 250 trabajadores de Neuquén y Río Negro», apuntó el dirigente gremial.

Dijo que llevaron su protesta a los yacimientos porque las petroleras son «responsables solidarias» de los trabajadores. Al respecto, mencionó el artículo artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), «que establece la responsabilidad solidaria de una empresa principal por las obligaciones laborales y de seguridad social de sus contratistas o subcontratistas, cuando estas últimas realizan trabajos o servicios que son parte de la actividad normal y específica de la empresa principal».

Cómo está compuesto el pasivo que NRG presentó en la convocatoria de acreedores

La arenera NRG esta actualmente en convocatoria de acreedores. Como publicó este medio, según los datos de la empresa, certificados por un profesional contable, NRG tendría un patrimonio neto negativo de cerca de cerca de 60.000 millones de pesos, fruto de activos por 650.000 millones de pesos y pasivos por 710.000 millones de pesos.

La empresa en su momento llegó a contar con 800 trabajadores.