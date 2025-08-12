Camioneros anunció paro en Vaca Muerta para este miércoles por NRG: qué pasó con las negociaciones

Después de anunciar un «avance en las negociaciones», el gremio de Camioneros anunció un nuevo paro para este miércoles 13 de agosto en Vaca Muerta. Desde el sindicato apuntaron contra la oferta de las empresas y retomaron las medidas de fuerza.

A principios de agosto, fracasó una audiencia de negociación por la crisis de NRG entre el gremio de Camioneros, directivos de la arenera proveedora de Vaca Muerta y cuatro operadoras petroleras. Ante la falta de propuestas, el sindicato confirmó que iba a realizar retención de servicios.

Sin embargo, el gremio liderado por Gustavo Sol informó que frenaba las medidas en «gesto de buena voluntad» ante las propuestas de Total y Tecpetrol que incluía «importantes fondos» que serían utilizados para saldar parte de las deudas, como así también se habría avanzado en la posibilidad de nuevos puestos de trabajo para los afectados.

Tras esta maniobra, Camioneros confirmó que este miércoles llevará a cabo un paro en Vaca Muerta a partir de las 6.

«Ante el irrisorio e insultante ofrecimiento de las empresas Shell, Tecpetrol, Phoenix y Total que pretendieron que con un 20% los trabajadores se conformen y resignen sus derechos decimos NO«, mencionaron desde el gremio.

Crisis por NRG: qué reclaman desde Camioneros

La negociación por la crisis en la proveedora de arenas para Vaca Muerta NRG, entre los gremios de Camioneros de Río Negro y Neuquén con dos operadoras petroleras, siguió el martes 5 de agosto en la Subsecretaría de Trabajo de Neuquén, donde se abrió un compás de espera para seguir negociando.

El origen del reclamo de Camioneros es la falta de pago de salarios, aguinaldos e indemnizaciones por parte de la empresa que dirige César Guercio, que actualmente está en convocatoria de acreedores tras presentar una solicitud en la Justicia Comercial de Buenos Aires. En este contexto la empresa se quedó con solo 90 empleados y desde noviembre de 2024 reconoció que echó a 640 trabajadores.

Camioneros cifró en unos 1.200 millones de pesos la deuda que NRG tiene con los trabajadores de Río Negro en tres tipos de conceptos: salarios de junio, indemnizaciones y parte de los aguinaldos. Se indicó que los camioneros afectados son unos 300 entre las dos provincias, con 160 de ellos de Río Negro.

Según se informó desde el gremio que preside Gustavo Sol en Río Negro, las negociaciones con las petroleras Tecpetrol y Total de este martes habrían permitido acercar posiciones para lograr fondos destinados al pago de los salarios de junio adeudados. Las negociaciones siguen enmarcadas en la extensión de la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo de Neuquén.

Los Camioneros negocian con estas empresas porque NRG afirma que no tiene fondos para pagar y que le deben pagos. Para el gremio las petroleras son «responsables solidarias» de los trabajadores, invocando el artículo artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), «que establece la responsabilidad solidaria de una empresa principal por las obligaciones laborales y de seguridad social de sus contratistas o subcontratistas, cuando estas últimas realizan trabajos o servicios que son parte de la actividad normal y específica de la empresa principal».

El 25 de julio pasado Camioneros lanzó una medida de fuerza en Vaca Muerta para presionar por los pagos que se adeudan a los trabajadores.