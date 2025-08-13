Paro de camioneros en Vaca Muerta por «tiempo indeterminado» en reclamo a la falta de pago a trabajadores de NRG

El gremio de Camioneros inició este miércoles por la mañana en Vaca Muerta un paro por tiempo indeterminado. Gustavo Sol, referente del sindicato en Río Negro sostuvo que la medida no afecta el tránsito liviano en los ingresos a los yacimientos. Es en reclamo por los despidos y falta de pago de salarios, aguinaldos e indemnizaciones en la empresa de arenas NRG. «Es con retenciones de servicio», apuntó el dirigente gremial.

«Hay más de 100 trabajadores de Río Negro que no han cobrado el sueldo de junio, julio y aguinaldo. Algunos fueron despedidos y no cobran la indemnización«, señaló Sol.

«Tiene que aparecer la plata para los trabajadores. Ellos cumplieron con toda la tarea. El problema que tengan las operadoras con NRG es un tema comercial», agregó en diálogo con Radio 7.

Por la medida se armó una gran fila de vehículos en el ingreso al yacimiento de Tecpetrol, en Fortín de Piedra. No hay un bloqueo.

«Ofrecimiento irrisorio»: el reclamo de los camioneros en Vaca Muerta

«Ante el irrisorio e insultante ofrecimiento de las empresas Shell, Tecpetrol, Phoenix y Total que pretendieron que con un 20% los trabajadores se conformen y resignen sus derechos decimos no«, indicaron desde el gremio de camioneros al anunciar la medida de fuerza de hoy.

Gustavo Sol dijo que la medida se mantendrá por tiempo indeterminado. «De buena fe levantamos el paro la última vez porque había un ofrecimiento, y creíamos que íbamos a llegar a un acuerdo pero es irrisorio lo que ofrecen», sostuvo el dirigente gremial.

A principios de agosto, fracasó una audiencia de negociación por la crisis de NRG entre el gremio de Camioneros, directivos de la arenera proveedora de Vaca Muerta y cuatro operadoras petroleras. Ante la falta de propuestas, el sindicato adelantó que iba a realizar retención de servicios. Hoy lo ratificaron.

La arenera NRG, que provee este producto para el fracking en Vaca Muerta, se encuentra actualmente en convocatoria de acreedores.

Los Camioneros negocian con las operadoras. Para el gremio las petroleras son «responsables solidarias» de los trabajadores, invocando el artículo artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), «que establece la responsabilidad solidaria de una empresa principal por las obligaciones laborales y de seguridad social de sus contratistas o subcontratistas, cuando estas últimas realizan trabajos o servicios que son parte de la actividad normal y específica de la empresa principal».