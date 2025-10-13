Paro docente en Neuquén y Río Negro este martes: habrá protestas en el monumento y volanteada sobre Ruta 151

El gremio de docentes universitarios ADUNC se suma al paro nacional convocado para este martes por CTERA. La central gremial universitaria exige, principalmente, la urgente recomposición salarial y el cumplimiento de la ley de financiamiento para las universidades nacionales. En simultáneo los gremios docentes Unter, de Río Negro, y ATEN, de Neuquén, también anunciaron su adhesión a la jornada de lucha. Habrá protestas en el centro de Neuquén y una volanteada en Ruta 151.

La medida de fuerza, que busca «defender la educación pública», se da en un contexto de críticas a las «últimas medidas» del gobierno nacional, las cuales, según el comunicado de ADUNC, «ponen en serio riesgo la soberanía del país» y profundizan el «ajuste y el saqueo que impone el presidente Javier Milei».

Protesta en Ruta 151 y concentración en el centro de Neuquén: los detalles del paro docente este martes

Desde el gremio docente Adunc anunciaron que harán una protesta en el centro de Neuquén. Según adelantaron se unirán con las seccionales de Cipolletti y Cinco Saltos para visibilizar su reclamo.

También se sumará el gremio docente ATEN bajo la premisa de la «defensa de la educación pública y la nueva ley de financiamiento educativo».

En simultáneo, el gremio docente Unter convocó a una volanteada sobre la Ruta 151. «Nos encontramos en la seccional Cinco Saltos para movilizarnos hasta la rotonda del Maracacinho«, indicaron.