Sin clases en Neuquén: habrá un paro la próxima semana, ¿qué sucederá este miércoles 8 de octubre?

Desde el gremio docente ATEN comunicaron que el sindicato adherirá al paro nacional convocado por Ctera el martes 14 de octubre. Así lo confirmaron a Diario RÍO NEGRO. Por lo que ese día estarán afectadas las clases en Neuquén. También desde el sindicato aclararon cómo será la jornada de este miércoles 8 de octubre.

Martes sin clases por un paro: cuáles son los puntos del reclamo de Ctera

En un comunicado desde Ctera indicaron que las medidas de fuerza del martes 14 de octubre serán parte de una Jornada Nacional de Lucha y Paro Nacional, «con múltiples actividades en todo el país», que incluirán movilizaciones.

Explicaron que la protesta serán «en defensa de la educación pública, los derechos de las y los trabajadores de la educación, y por una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del FONID y el pago de las sumas adeudadas, así como por mayor presupuesto educativo que garantice condiciones dignas para enseñar y aprender».

En su mensaje, sostuvieron que «frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo» se reafirma el «compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal».

¿Paro docente en Neuquén este 8 de octubre?: qué explicaron desde ATEN

Por otro lado, desde el gremio aclararon que este 8 de octubre habrá actividades de visibilización, pero sin paro.

«Se ratifica que la misma es una Jornada Nacional de Visibilización en defensa de la educación pública, con actividades en todas las seccionales de ATEN (radios abiertas, streaming, panfleteadas, entre otros) con asistencia a los lugares de trabajo, sin paro ni convocatorias a asambleas para esa fecha«, informaron desde la Comisión Directiva Provincial de ATEN.