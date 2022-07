Las protestas que se desprenden de las paritarias en Neuquén: ¿Cómo se vinculan con ATE?

UPCN realizó un quite de tareas en el ISSN hasta el mediodía. (Foto Yamil Regules).-

Esta mañana hubo protestas en Neuquén que están vinculadas a las paritarias en proceso en la provincia y, de distinta forma, terminan enlazadas a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Una fue en el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) por parte de Unión Personal Civil de Neuquén (UPCN). La otra estuvo protagonizada por el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune), quienes reclaman que se debata su proyecto de ley de carrera profesional.

El secretario gremial de UPCN, Edgardo Oñate, informó que hoy hubo quite de tareas hasta el mediodía en el ISSN. Se apostaron tanto en la sede central, de Neuquén capital, como en las de las localidades del interior.

El dirigente explicó que reclaman que se retome la paritaria sectorial y aseguran que se frenó por el conflicto del convenio colectivo de trabajo del escalafón general. Hace dos semanas, ATE denunció que el Gobierno provincial quería excluir trabajadores del ISSN, el Ijan y el Boletín Oficial, por lo que se iniciaron medidas de fuerza y un desacuerdo que aún no llega a resolverse.

Oñate afirmó que este conflicto trabó la discusión paritaria especifica del ISSN y que los trabajadores aceptan no ser parte del escalafón general. Indicó que el sector es autónomo y decide sus propios salarios, por lo que puede mantener una negociación propia.

Salud, un conflicto de larga data

Siprosapune volvió a llamar a paro este martes. (Foto Yamil Regules).-

En el caso de Siprosapune, el reclamo y el desacuerdo con ATE es de larga data. En 2018, cuando se aprobó el convenio de Salud, los profesionales cuestionaron no haber sido parte del proceso y desde Gobierno respondieron que no les correspondía por no tener la personería gremial. Entonces los profesionales presentaron un proyecto de ley de carrera profesional.

Con los cortes de los autoconvocados que bloquearon Vaca Muerta como trasfondo, el MPN decidió comenzar a debatir la propuesta de Siprosapune en la Legislatura, pero luego de intensas jornadas en comisión, volvió a quedar en el olvido. En paralelo, ATE, que rechaza la carrera sanitaria, pidió la paritaria de Salud argumentado que incorporaría todo los reclamos que se hacen al actual convenio.

Este proceso se inició a comienzos de julio y recién comenzó su marcha. Desde Siprospune volvieron a criticar que no fueron convocados a la negociación e insisten, semana a semana, con el reclamo del debate de su proyecto de ley. Hoy se concentraron en el monumento a San Martín y llamaron a un paro durante 24 horas.