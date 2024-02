Trabajadores hoteleros y gastronómicos se movilizaron y advierten de «medidas cada vez más duras» en Bariloche

La Uthgra Seccional Bariloche junto a un gran número de trabajadores hoteleros y gastronómicos, se movilizó en el centro de Bariloche para reclamar que se adelanten los incrementos salariales acordados con las cámaras empresarios para mayo próximo.

Los manifestantes recorrieron el Centro Cívico local y luego estuvieron en la esquina de Mitre y Rolando, donde se hizo escuchar el reclamo sindical.

Uthgra está exigiendo a las cámaras empresarias de la industria (FEHGRA y AHT) que adelanten el incremento del 150% a los básicos que está pactado para el mes de mayo. El objetivo del gremio es que sea abonado con los salarios del mes de febrero y de ahí en adelante, para que impacten en las remuneraciones de los trabajadores que se han visto afectadas por la creciente inflación.

El reclamo tuvo el apoyo del intendente municipal Walter Cortés, quien se comprometió a hacer las gestiones necesarias en favor de los empleados hoteleros y gastronómicos.

La protesta en el Centro Cívico de Bariloche.

“No podemos tener trabajadores en estado de pobreza. En Bariloche no puede haber empresarios ricos y trabajadores pobres. Los voy a ayudar con lo que pueda, con mis ganas y mi fuerza, para que ustedes puedan reivindicar su salario, porque ustedes son los que mueven el turismo de Bariloche”, expresó el jefe comunal dirigiéndose a la multitud.

Por su parte, los dirigentes de la Uthgra, Nelson Rasini y Ovidio Zuñiga, ademas de agradecer el respaldo del mandatario, advirtieron que “este plan de lucha recién comienza. Después que no se sorprendan cuando nos vean en las calles, porque vienen los fines de semana largo, la Fiesta del Chocolate y la temporada aun no terminó. El hambre y la necesidad tienen memoria. Si no solucionan el tema salarial, Bariloche no va a tener tranquilidad ni paz social ni tranquilidad”.

Los dirigentes prometieron medidas “cada vez mas duras”, por considerar que “el Alto los trabajadores se están cagando de hambre. En el Alto hay miseria, la gente se ve humillada ante empresarios insensibles. Por eso, si no hay acuerdo con las cámaras empresarias, vamos a recrudecer las medidas. Después no le echen la culpa a los trabajadores, la culpa es de la avaricia de los empresarios del turismo de Bariloche”, concluyeron.