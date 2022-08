Unter Bariloche: «Decir que tenemos el segundo mejor salario es una provocación para disuadir la lucha»

La secretaria general de Unter Bariloche, Patricia Lande, aseguró que el nivel de acatamiento al paro docente alcanzó un 99% en la ciudad. La medida de fuerza por 48 horas (para hoy y mañana) y para el miércoles y jueves de la semana próxima se definió en el congreso extraordinario del sindicato docente en Valcheta.

«Rechazamos por unanimidad la propuesta salarial del gobierno y votamos a favor del paro. Esta semana se llevarán adelante acciones regionales (mañana, por ejemplo, iremos a la rotonda del Ñireco) y la próxima semana, todas las seccionales marcharemos a Viedma a reclamar al gobierno provincial para que revise la oferta y haga una propuesta superadora«, manifestó la dirigente de Bariloche.

Ayer durante un acto en el hotel Nevada en Bariloche, la gobernadora Arabela Carreras consideró como “absolutamente injustificada” el rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial por parte de la Unter y mencionó una «interna gremial» ante las elecciones para renovar la conducción del gremio el próximo 4 de octubre.

«Dijo estar sorprendida, pero la propuesta no se acerca nada a lo firmado en la paritaria anterior donde se comprometían a eliminar las sumas no remunerativas. Firmamos además que los próximos acuerdos debían estar por encima de la inflación y estamos por debajo», añadió Lande.

Insistió en que el gobierno provincial «tiene recursos y riquezas. Los mismos funcionarios admitieron que fue una temporada récord del turismo. Hay recursos del petróleo, del puerto, en el Valle. Sin embargo, optan por ajustar a los trabajadores».

Lande calificó como una «provocación» las declaraciones por parte del gobierno respecto a que los sueldos docentes en Río Negro ocupan el segundo puesto en la escala nacional. «Es mentira que tenemos el segundo mejor salario del país. No son más que provocaciones para tratar de disuadir la lucha. Solo causan mayor malestar y hacen que más compañeros se sumen a las medidas de fuerza», planteó.

Señaló que «la mayor parte del salario es no remunerativo. Eso desfinancia el Ipross y hace que los aportes a la caja jubilatoria sean mínimos. La administración y el endeudamiento hace que la provincia tenga problemas de financiamiento por mala administración».

Tras cuestionar las medidas de fuerza, Carreras también recordó la reciente entrega de viviendas a docentes por parte del gobierno en Altos del Este. «Es falso -aclaró Lande-. Esas viviendas fueron un logro colectivo de Unter Bariloche que, desde hace 12 años, está en lucha por esas viviendas. Compramos las tierras cuando estaba Cascón, pagamos las mensuras, los terrenos y el traslado del agua», recalcó.

Dijo que luego de «ingresar al programa Techo Digno, con María Eugenia Martini, esas viviendas desaparecieron durante el macrismo. Pero lo cierto es que las pagaron los compañeros. Cada vez que reclamábamos, nos decían que estaban paradas porque Nación no depositaba. Nadie regala nada. No es que Carreras nos dio las casas. Las logramos con luchas de 12 años contra todos los gobiernos. No es ninguna dádiva. Es un derecho social».