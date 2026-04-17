Unter cierra dos jornadas de paro con una movilización provincial en Catriel

La actividad gremial se realiza en la zona de Catriel. Fotos: gentileza.

En el cierre de las 48 hora de paro definidas por la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) dirigentes y afiliados del gremio docente realizan una movilización que incluye cortes intermitentes en el kilómetro 30 de la ruta Nacional N° 151, en la zona de Catriel.

El jueves se realizaron distintas actividades locales y esta mañana se concreta esta concentración provincial que cuenta con la participación de una delegación de ATEN Capital de Neuquén.

La secretaria General de Unter, Laura Ortiz López pidió que «el gobierno provincial nos escuche, que no siga jugando al circo» y «desafiando a la docencia rionegrina».

La dirigente aseguró que el gremio está de acuerdo en que se «transmita a paritaria» para que «la gente vea cómo se manejan» las autoridades provinciales y pidió que «no se descuenten los días de paro».

Ortiz López remarcó que «la docencia rionegrina está decidida a seguir luchando por mejores salarios, mejores condiciones edilicias, mejores condiciones laborales y en defensa de nuestras licencias. El gobierno provincial tiene que escucharnos» agregó.

El gobierno depositó el pago en concepto de indumentaria

Por su parte, el gobierno provincial confirmó que este viernes realizó el depósito del primer tramo del concepto indumentaria destinado a las y los trabajadores de la Administración Pública provincial.

El pago de 125.000 pesos se realiza por planilla complementaria y se completará con una segunda cuota durante el próximo mes, tal como se acordó en el último encuentro de la Mesa de la Función Pública.

Según la información oficial «el objetivo de este concepto es garantizar que el personal cuente con los recursos necesarios para la adquisición de vestimenta y equipamiento para el desarrollo de sus tareas diarias».

También se confirmó para los primeros días del próximo mes el pago de los sueldos de abril «que incluirán el incremento del 5,65% correspondiente a la actualización automática por inflación (IPC) del bimestre febrero-marzo».