Unter define el inicio de clases: Bariloche lleva al Congreso moción de rechazo y paro

La asamblea resolutiva de la seccional Bariloche del gremio de los docentes Unter, definió ayer rechazar la propuesta salarial del Gobierno provincial y promover un paro de 72 horas en el inicio del ciclo lectivo.

Esa propuesta votada en asamblea virtual será la que trasladarán los representantes de Bariloche en el Congreso que hoy se realiza en Cinco Saltos para definir si se acepta o no la oferta salarial y cómo será el inicio de clases.

El gobierno en la última paritaria modificó la oferta inicial con un esquema de distribución del incremento diferente, que llegaría al 87% anual. La escala de aumentos prevé un 5,6% en febrero; 5,7 % en marzo; 5,5 % en abril; 5,6 % en mayo; 5,6 % en junio; y 5,6 % en julio. Desde agosto, el porcentaje se mantendrá en el 5% mensual.

ATE ya resolvió en plenario aceptar la oferta salarial del Gobierno de Arabela Carreras, sin embargo Unter tiene una compleja definición hoy por las posturas diversas de las seccionales.

El análisis de la oferta salarial que hicieron en Bariloche

La conducción de Unter Bariloche, que lidera Adriana Lizaso, difundió esta semana un análisis de la propuesta salarial en el que fundamentan el rechazo y la necesidad de continuar con la lucha docente.

El principal punto que cuestionaron es que la oferta del gobierno «no supera la proyección de inflación del 2023 de los organismos oficiales» y apuntaron que «teniendo en cuenta el alto porcentaje de sumas no remunerativas que incluye, se siguen desfinanciando el Ipross y los aportes jubilatorios a Anses«.

La seccional enumeró además que la propuesta no incluye recomposición salarial para enero, no propone recomposiciones para la pérdida de poder adquisitivo del 2022, «no retoma ni hace referencia al descuento ilegal de noviembre 2022 y que todavía no se ha devuelto» y agrega que «no contempla el 5% que se adeuda de 2021».

«Es una propuesta que deja docentes por debajo de la línea de pobreza. El Gobierno es deudor y no cumple. El Gobierno sigue sin escuchar. El conflicto no terminó», alentó como consignas la conducción que meses atrás quedó en manos de la lista Fucsia.