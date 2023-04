Unter reclamó por descuentos salariales ante el edificio de Rentas en Cipolletti

Esta mañana, Unter se manifestó en el edificio de Rentas de Cipolletti para reclamar por sus salarios. El gremio aseguró que recibieron descuentos ilegales por los días de paro que han realizado.

“Estamos en Rentas para que el gobierno escuche y vea que sus descuentos no nos amedrentan, porque lo que exigimos es legítimo” manifestaron los docentes. La manifestación inició hoy a las 10.30 en Yrigoyen y Villegas frente al edificio donde funciona rentas.

El gremio aseguró que los descuentos aplicados a sus salarios acumulan una “abultada cifra” por cada día no trabajado. “Vamos a explicar acciones gremiales y legales a seguir por los descuentos ilegales e indiscriminados” dijeron desde Unter.

Además, expresaron que apoyan la lucha y el reclamo de los trabajadores de salud pública. “El gobierno ha abandonado hace tiempo a las escuelas y a los hospitales. No tenemos miedo, no nos amedrantan las amenazas ni los descuentos. Rendirnos no es una opción” declararon desde el gremio docente.

El gremio docente denuncia también las malas condiciones en las que se encuentran las escuelas de la provincia. “Las condiciones son decadentes, sin garantías de absolutamente nada. Sumado a esto nuestros salarios son una miseria” remarcaron.

Esta manifestación se encuentra dentro del plan de lucha definido en el último congreso de Unter.

Unter Cinco Saltos interceptó a AW

Este martes, los docentes de Cinco Saltos increparon a Weretilneck y le explicaron cuál es su reclamo. “Para aceptar el 85% que propone el gobierno provincial tiene que haber además, un recupero de los años anteriores en los que hemos quedado por debajo de la inflación”, expresaron.

También desde el gremio manifestaron su preocupación por las condiciones en las que se encuentran las aulas de la provincia. “Las condiciones en las que los chicos tienen clases también son importantes, así como los merenderos y el transporte” remarcaron.

“Entonces puntualmente es la propuesta que hoy ha hecho el gobierno con algún adicional de lo que está pendiente” consultó el dirigente de JSRN, y candidato a gobernador.