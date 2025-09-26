Unter vota en Cipolletti, en el cierre de las elecciones seccionales anticipadas

Docentes de Cipolletti participan este viernes en la elección de la nueva conducción de la seccional local de Unter, mientras que otras seis seccionales ya definieron sus nuevos secretarios o secretarias generales, en cinco hubo proclamación de las listas únicas y en las seis restantes se votará el 16 de octubre, en simultáneo con el comicio para definir el nuevo Consejo Directivo Central con mandato para los próximos tres años.

La contienda electoral provincial es entre el oficialismo representado por la lista Unidad Docente Azul Arancibia Celeste y la oposición de Docentes al Frente Multicolor que, además, tiene representantes locales con distintas denominaciones.

Las elecciones se anticiparon en las seccionales de El Bolsón, donde se impuso la lista Azul con Aníbal Fernández; en Río Colorado, con el triunfo de Alfonsina Ferraroti (Convergencia en el Frente de Unidad y Lucha FUL); en Valle Medio, donde ganó Karina Castañeda (La Base Decide); en Villa Regina, con la victoria de Oscar Leocata (Frente de Trabajadores de la Educación); en Allen, donde triunfó Nilda Acosta (FUL); y en Cinco Saltos, donde se impuso María Eugenia Berón (Frente Unidad).

La Azul Arancibia, como lista única, ganó en Conesa, con Maira Sotelo; en Almafuerte, con María Carabajal; en Catriel, con Claudia Gorri; en Valcheta, con Soledad Rapimán; y en Sierra Grande, con José Luis Burgos.

En las seccionales Viedma, Roca, Bariloche, Jacobacci, Sur Medio y San Antonio Oeste se votará el próximo mes, junto a la elección provincial.

Para esa convocatoria el oficialismo lleva como candidato a secretario General a Gustavo Cifuentes, con Pedro Molina como Adjunto y Silvana Inostroza como secretaria Gremial y de Organización.

Para el resto del secretariado propone a Héctor Preciado (Finanzas), Viviana Orellano (Actas y Administración), Patricia Ariaudo (Prensa, Comunicación y Cultura), Silene Aranis (Educación, Estadísticas, Formación Política, Pedagógica y Sindical), Silvana Lagos (Acción Social), Claudio Vasquez (Salud en las Escuelas), Cristina Passarelli (Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades) y Sonia Perugini (Retirados y Jubilados)

En los distintos niveles son candidatos Karina Ponce (Inicial), Enzo Quintero (Primario), Flavia Zoratti (Medio), Marcela San Juan (Educación Especial) y Ana Scilingo (Superior).

Por su parte, la oposición es encabezada por Laura Ortíz López, como secretaria General; Félix Ovadilla, Adjunto; y Gabriela Aguilar, Gremial y de Organización.

El secretariado se completa con Miriam Beltrán (Finanzas), Ana Inchassendague (Actas), Melisa Verbeke (Prensa), Luis Suero (Educación), María Ruíz (Acción Social), Mariana Rucci (Salud), Cintia Saucedo (Derechos Humanos) y Marisa Díaz (Jubilados).

En las secretarias de los diferentes niveles propone a María Arrieta (Inicial), Luis Reyes (Primaria), Jair Cifuentes (Medio), Rosana Barreiro (Especial) y Ramiro Acevedo (Superior).

Además de los integrantes del Consejo Directivo Central los docentes afiliados a Unter elegirán la Comisión Revisora de Cuentas, representantes en el Consejo de Administración del Ipross y para la Junta de Disciplina del gremio, delegados al Departamento de Salud en las Escuelas, Congresales a Ctera y representates ante el Consejo Provincial de Educación en la Junta de Clasificación para la enseñanza Inicial, Primaria, Secundaria y en la Junta de Disciplina.