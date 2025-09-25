Gobierno ratificó la política salarial docente y afirmó que están «por encima de la inflación»

El gobierno de Río Negro destacó su política salarial y cuestionó con números el paro definido por la Unter. Archivo

El gobierno de Río Negro salió al cruce del paro docente por 24 y 48 horas para el próximo mes, definido ayer en el Congreso Extraordinario de la Unter, con un extenso análisis de los números de la masa salarial y afirmó que «se mantienen por encima de la inflación».

Unter en su congreso rechazó la última oferta salarial que se mantuvo en la paritaria de la semana pasada que consiste en un bono de 25.000 pesos.

El Gobierno afirmó que «con recursos propios, y en un contexto económico difícil a nivel nacional, la política salarial se sostiene con responsabilidad y previsión, destinando fondos crecientes mes a mes para defender el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación».

Exhibió los números de la masa salarial al señalar que en enero invirtió 35.975.401.428,33 pesos en los salarios docentes y en septiembre esa cifra llegó a 46.539.559.580,16 de pesos.

El Gobierno a comienzos de año hizo una fuerte defensa también de su esquema salarial contabilizando estar por encima de la inflación acumulada entre enero de 2024 y 2025, sin contar el último trimestre de 2023 en el que el saldo fue negativo, en el tramo final de la gestión anterior.

Cuánto cobran los docentes de Río Negro

En el análisis que difundió la Provincia, menciona que un maestro de grado sin antigüedad cobró en enero 931.067,46 pesos, mientras que en septiembre percibió 1.121.547,45 pesos, con un incremento del 20,46%.

Un cargo de 25 horas en una ESRN con 100% de antigüedad tuvo en enero un salario de 1.316.976,34 pesos. En septiembre llegó a 1.919.401,91 pesos, lo que representa un incremento del 45,74%.

Por su parte, un director de primera en Escuela Primaria o Secundaria con 110% de antigüedad cobró en enero 1.741.273,78 pesos. En septiembre percibió 2.441.490,04 pesos, es decir, un aumento del 40,21%.

Finalmente, un supervisor con 110% de antigüedad tuvo en enero un salario de 2.300.290,28 pesos, mientras que en septiembre alcanzó 3.061.833,61 pesos, lo que representa un incremento del 33,11%.

Se aclaró que en ese análisis salarial no incluyen las sumas fijas no remunerativas por única vez otorgadas a lo largo del año.