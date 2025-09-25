Unter definió tres días de paro porque «se agotó la paciencia» dijo Silvana Inostroza

El lunes Unter irá a la paritaria y un día después iniciará las medidas de fuerza. Foto: Marcelo Ochoa.

«Tuvimos un extenso debate ya que todas las seccionales traíamos medidas de fuerza» dijo Silvana Inostroza, secretaria General de Unter, tras el congreso realizado este miércoles en Huego y que determinó la realización de medidas de fuerzas en las dos primeras semana de octubre próximo.

La dirigente recordó que «habíamos advertido al gobierno Provincial que necesitamos una recomposición salarial» y enumeró los distintos encuentros paritarios, «el último sin propuesta».

La titular de Unter dijo que se resolvió «dos semanas de paro, la primera semana el 1 de octubre con un paro de 24 horas, con acciones a definir» y «la segunda los días 6 y 7 de octubre con un paro de 48 horas, también con acciones a definir» que podrían incluir diferentes movilizaciones.

Por otra parte, calificó como «desafortunada» la convocatoria a paritarias lanzada por el gobierno mientras se desarrollaba el encuentro gremial «tratando de desarticular el congreso» y «posterior a las asambleas seccionales» que «es donde se toman realmente las definiciones».

El nuevo llamado oficial es para el martes 30, desde las 14, y «vamos a concurrir» porque «tenemos que tener una propuesta de recomposicón salarial» indicó Inostroza y adelantó que «después de la paritaria seguramente nos reuniremos».

Sobre la posibilidad que el gobierno decida suspender la convocatoria ante las medidas de fuerzas confirmadas dijo que «puede hacer muchas cosas» pero «no están en manos de los trabajadores» y resaltó que «tuvo muchas oportunidades para hacer una propuesta. La paciencia se ha agotado».