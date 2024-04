Unter ya debate en su Congreso de Huergo la propuesta salarial del Gobierno

Los representantes de las 18 seccionales de Unter se reúnen hoy en su Congreso Extraordinario en Ingeniero Huergo, en el Alto Valle, donde ya se debate sobre la última propuesta salarial presentada por el Ministerio de Educación la semana anterior.

La última propuesta salarial se terminó de concretar el viernes al retomar el gremio la paritaria con el ministerio en la Secretaría de Trabajo y comprende una oferta bimestral para abril y mayo, con una reconstrucción de la escala salarial que tendrá subas dispares entre el 14 y 48 por ciento en los dos próximos haberes.

Las posiciones previas de las asambleas de las seccionales anticipan un fuerte debate y ajustada votación.

Silvana Inostroza, secretaria general de Unter, en el inicio del Congreso recordó que en la primera reunión paritaria del 9 de abril se consideró «insuficiente» la propuesta inicial porque además no se concretaba ninguna formalización para pasar al básico de lo que restaba de los 90.000 pesos no remunerativos de 2023 y no se respondía a las demandas sindicales.

«Entendíamos que era urgente poder recomponer nuestros sueldo básico», dijo Inostroza quien continuó relatando que tras un cuarto intermedio el Gobierno regresó a la mesa de negociación con otro esquema que es el que finalmente se pone a consideración hoy.

Unter en su último Congreso había otorgado un compás de espera respecto de realizar medidas de fuerza y en lo que va del año solo concretó un paro de 48 horas en el inicio del ciclo lectivo el 11 de marzo, a pesar de que hasta el momento siempre consideró «insuficiente» la oferta salarial.

Según las proyecciones de Educación entregadas a la Unter, los aumentos más importantes del período diciembre 2023- mayo 2024 -con las subas ofrecidas- llegarán a los equipos de conducción y, también, cargos con mayores antigüedad.

Las modificaciones menores -según las grillas oficiales- comprenderán a los maestros de grado, con antigüedad intermedia. Así, un trabajador de 10 años terminará con un aumento del 55%.

En paralelo, Educación confirmó que mañana miércoles serán depositadas las diferencias de marzo por la nueva liquidación de las sumas fijas.

