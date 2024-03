Investigan un caso de abuso en una escuela primaria de Cipolletti: ya hay una denuncia

En los últimos días comenzó una investigación por un caso de abuso sexual ocurrido en la escuela primaria 313, del barrio El Manzanar en Cipolletti. El hecho fue denunciado por los padres de la alumna ante el poder Judicial. De inmediato el ministerio de Educación desplegó un equipo interdisciplinario de profesionales para abordar la situación.

Según trascendió, el hecho sucedió dentro de uno de los baños del colegio, cuando una alumna de segundo grado, fue abordada por estudiantes de séptimo, aunque en todo momento se señala a uno de los estudiantes como el autor del abuso.

Desde fiscalía explicaron que existe una denuncia radicada, y que se están llevando adelante las investigaciones protocolares. Sin embargo, la causa se está llevando adelante con especial hermetismo debido a que los dos involucrados son menores de edad.

El hecho fue denunciado por los padres de la alumna de segundo grado, quienes rápidamente comunicaron la situación a las autoridades del colegio y a la comunidad de familias. «Ante una denuncia presentada, el ministerio de Educación y Derechos Humanos acompaña de acuerdo a los protocolos establecidos a la comunidad educativa, en Cipolletti», informaron desde Educación.

Ayer, la niña declaró en cámara Gesell. Fiscalía informó que «de su relato surge que los involucrados en el hecho serían niños o preadolescentes. En consecuencia, resultan no punibles para el derecho penal, por lo que no se puede avanzar en una imputación en su contra. Expresamente, la Ley Nacional nro. 22.278 establece en su artículo 1° que “no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad”.

Teniendo en cuenta las características del caso se realizó un abordaje conjunto por lo que intervinieron además de la fiscalía, la defensoría de la niñez, los servicios de salud pública, de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y de la Oficina de Atención a la Víctima de la fiscalía.

También se trabajó coordinadamente con representantes de la institución educativa, del ETAP y del ministerio de Educación.