Corte de puente Neuquén-Cipolletti y Ruta 22 en Río Negro, este miércoles: uno por uno, los reclamos

Los caminos de la región serán nuevamente escenario de protestas y reclamos en la jornada de este miércoles, en un contexto cada vez más marcado por la conflictividad social. Por un lado, organizaciones concentrarán en la zona de los puentes Neuquén-Cipolletti, donde además se cortará el tránsito. Una medida similar, pero sobre la Ruta 22 a la altura de Chichinales, será llevada adelante por trabajadores hospitalarios, enfrentados con el Gobierno de Río Negro.

Además, había actividades previstas de agrupaciones sociales en Neuquén y de vecinos en San Patricio del Chañar, con una interrupción de la circulación incluida sobre la Ruta provincial 7. Ambas medidas, sin embargo, fueron suspendidas durante la tarde del martes.

Organizaciones cortan el puente Neuquén-Cipolletti, en contra de Weretilneck

Con la consigna “El hambre es el límite”, este miércoles 17 las organizaciones sociales nucleadas en la Utep y Frente Piquetero, nuevamente tendrán una jornada de “lucha por la falta de respuesta del Gobernador Alberto Weretilneck hacia nuestro sector”.

Los piqueteros reclaman por la emergencia alimentaria, por el programa Potenciar Trabajo y los barrios populares.

“El gobierno provincial de Weretilneck no atiende y no nos da ninguna respuesta a las necesidades de los sectores más vulnerados que no solo nos afecta a nosotros si no a toda la población de Río Negro”, dijeron en un comunicado.

Desde el frente piquetero confirmaron que la medida de fuerza incluye un corte del puente carretero. Además señalaron que estará permitido el paso al personal de salud y pacientes.

“Miércoles 9 de la mañana nos concentramos y nos dirigimos al fortín dónde vamos a llevar la medida hasta las 18 horas”, detalla la convocatoria. El punto de reunión será en Cipolletti en la intersección de las calles Pacheco y Mengelle.

Asspur corta la Ruta 22, en Chichinales

El gremio de trabajadores la Salud Pública de Río Negro, Asspur, anunció un paro de 72 horas esta semana en rechazo a la última propuesta salarial que hizo el gobierno provincial.

Este martes, los hospitalarios interrumpieron el tránsito sobre la Ruta 6, en Roca, que se levantó cerca de las 13, y anunciaron otro corte, pero en la Ruta 22 a la altura de Chichinales. La medida comenzará cerca de las 9, adelantaron.

La protesta se enmarca en el conflicto que el gremio sanitario mantiene con el Ejecutivo, tanto por la puja salarial como por la falta de recursos para el sistema de salud provincial.

Pese al anuncio de movilizaciones y actividades locales, regionales y provinciales, el ministerio del área en Río Negro informó que se descontará los días no trabajados a aquellos que adhieran al plan de lucha.

Protesta y corte este miércoles en Neuquén, suspendidos

Asimismo, organizaciones sociales también iban a realizar una concentración, pero del otro lado del puente, en Neuquén y en reclamo contra el gobierno de la provincia, para que respete los acuerdos firmados.

Según informaron las agrupaciones convocantes sobre la noche del martes, decidieron suspender la actividad luego de que el Ejecutivo publicara la fecha de pago de los programas provinciales y el convenio de obras, que se firmará este miércoles.

En simultáneo, vecinos de San Patricio del Chañar decidieron cancelar el corte que habían anunciado para este miércoles sobre la Ruta 7, a la altura del ingreso a la localidad y que buscaba exponer un reclamo habitacional que afecta a 140 familias.

Andrés Rojas, es uno de los vecinos que había anunciado la medida. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, explicó que fueron recibidos por el intendente en las últimas horas del martes y que el mandatario se «comprometió a realizar un proyecto sobre los terrenos y que le demos unos meses».