Paro suspendido en todos los aeropuertos del país por conciliación obligatoria

Se dictó la conciliación obligatoria del paro que habían lanzado los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) agrupados en ATE, en todos los aeropuertos del país. «Los vuelos se desarrollarán con normalidad», publicaron en sus redes sociales. La medida de fuerza se iba a iniciar durante la medianoche de hoy, martes.

Antes de la conciliación obligatoria, el delegado de ATE-ANAC del aeropuerto de Mendoza, Gerardo Ibáñez, había explicado la situación a La Red. Denuncian que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no está dando respuesta al reclamo de pase a planta. Los trabajadores tienen contratos llamados «locación de servicio» y renuevan su continuidad todos los meses.

«Hacen el mismo que trabajo que hago yo, que soy planta, pero no cobran lo mismo», explicó Ibáñez. Enumeró que no reciben aguinaldos ni otros ítems, además de no tener la garantía de la continuidad laboral.

Otro punto de reclamo es el de la recategorización. Por ejemplo, trabajadores que son «jefes, pero les pagan como obreros».

Cuánto dura el paro

El paro iba a comenzar esta medianoche y se extendería hasta la medianoche de mañana, o sea, las 24 horas del día miércoles 5 de octubre.

Ibáñez había detallado que, como parte del paro, los bomberos de ATE ANAC no iban a prestar servicio, y que lo mismo ocurriría con los servicios de sanidad aeroportuaria y con el personal de pista. Había aclarado que hay lugares donde tienen menos afiliados, por lo que se manifestarían en las puertas de los aeropuertos.

El gremialista recordó que los vuelos están interconectados: «una vez que paran algunos aeropuertos, como pasó con el paro general de ATE la vez pasada, en donde cuatro aeropuertos pararon todo el país».

Esta vez, un llamado no va a levantar el paro

El dirigente había afirmado que no bastaría solamente con un llamado para que suspendan el paro. Indicó que están en constante comunicación con los Ministerios de Transporte y de Trabajo, además de la ANAC, pero lo que buscan son señales contundentes.

Puntualizó que, a su entender, las conciliaciones obligatorias solo buscaron romper el paro, porque las otras partes no se sentaban a dialogar. Además, cuestionó que sienten a la mesa al sindicato UPCN cuando no son quienes realizan las medidas de fuerza.