Guasones toca esta noche en Cipolletti: entrevista con Facundo Soto

Poco menos de un año después de tocar a sala llena en Neuquén, Guasones vuelve al Alto Valle. Esta vez, el show será en Cipolletti, esta misma noche, junto a Los Comodines Rock and Roll, quienes abrirán a las 21 (ver aparte).

La banda platense sale de gira por país para despedir “Hasta el final” (2017), su disco más reciente y, ahora sí, ponerse a trabajar de lleno en el próximo disco. Las últimas presentaciones de nuestro último disco “Hasta el final” y preparándonos para entrar a grabar el próximo disco.

En una charla telefónica con “Río Negro”, Facundo Soto, voz y guitarra fundadoras de Guasones, reconoció que “Hasta el final” es un disco que disfrutaron hacerlo y tocarlo. “Es un disco que nos dio muchas alegrías y del que se desprendieron cinco cortes de difusión, que no es poco para estos tiempos. Significa que el disco funcionó para la gente”.

Si bien el concierto que darán hoy en Cipolletti tiene que ver con la despedida de “Hasta el final”, la lista de temas no se ajustará al mismo. “Sin bien hay una lista de temas establecida”, reconoce Soto, “ vamos a ir cambiando sobre la marcha, tocando lo que tengamos ganas de tocar, los momentos instrumentales no tiene un límite determinado. Es una diversión para nosotros hacer estos shows y tratamos de que también lo sea para el público”.

La desestructura en vivo de Guasones tiene que ver con una etapa de la banda, reconoce el músico. “Hace tiempo que venimos disfrutando cada vez más de nuestros vivos, rompiendo ciertas estructuras propias de los shows. De hecho, estamos tocando canciones de las que no nos acordábamos ni la tonalidad (risas), como por ejemplo “Brillar”, “Una noche más”.

Guasones tuvo en los últimos años una expansión continental, en parte a la difusión desde las plataformas de streaming. Facundo Soto lo reconoce, pero admite no estar muy al tanto del manejo de esas estadísticas: “Me matás (risas). Con eso está Maxi (el guitarrista Maximiliano Timczyszyn) y algunos de los chicos con gente que trabaja ese tema. Según tengo entendido que sí, que nos está yendo muy bien en Latinoamérica. Vamos a tocare en un montón de países del continente. Pensá que somos una banda que durante 25 años no salió del país, salvo alguna pequeña gira por España y ver la respuesta del público en Latinoamérica fue muy sorprendente para nosotros y muy grato por cierto”.

Para Soto, es el resultado de tantos años tocando juntos y las redes. “Veinte años atrás no había forma de que se enteraran de nosotros”, reflexiona.

Del disco nuevo, reconoce que recién ahora se están empezamos a juntar a ver qué tiene cada uno. “Hay cosas muy interesantes, canciones de rock. No creo que esta altura de nuestras vidas demos un volantazo estético (risas)”. Sin embargo, reconoce que el estilo musical de Guasones cada vez es más “blues encubierto”.

Acerca del modo en que la banda está componiendo, Facundo Soto reconoce que el juego está más abierto y que ahora todos los músicos aportan sus ideas para las músicas y las letras. “Es muy bueno para todos, lo disfrutamos más. Y yo no tengo tanta presión para componer”.

Lo que tenés que saber

Lugar: Kimika (Ruta 22 Km 1216, Cipolletti).

Hora: 21.

Banda invitada: Los Comodines Rock and Roll.

Entradas anticipadas: locales Croma, Rip Curl (Portal Patagonia Shopping), Flipper Juguetería (Av. Argentina 195), Nikel (San Martín 526, Cipolletti), Hey Jude, (Italia 1542, Roca). Por sistema web: www.alpogo.com (aplica un 10% por costo de servicio).

Precios: $800.