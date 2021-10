Gutiérrez analizará este mes si recurre a la ley de endeudamiento

El gobierno de Neuquén todavía no utilizó el cupo de endeudamiento de 12.800 millones de pesos que le autorizó la Legislatura en julio, tras un polémico debate que se extendió durante casi tres meses. El salto en la recaudación y las regalías provinciales evitaron, hasta el momento, que el ministerio de Economía eche mano a una nueva deuda, aunque no se descarta una emisión antes de fin de año.

Las tres fuentes de ingresos que nutren a la Tesorería de la provincia vienen mostrando una evolución por encima de lo presupuestado y con saltos interanuales que ya dejan atrás el año de “estrepitosa caída” que fue el 2020.

En cuanto a la recaudación de impuestos, la provincia lleva embolsados entre enero y agosto unos 41.900 millones de pesos, un 71,67% más que en igual período del año pasado. La cifra está unos 20 puntos por encima de la inflación.

Los envíos de coparticipación nacional y leyes especiales también muestran un desempeño positivo, con cerca de 36.900 millones de pesos para la provincia en los primeros ocho meses del 2021, un 68% más que en el mismo período del 2020.

En cuanto a las regalías de petróleo y gas, acumulaban, hasta julio, más de 38.250 millones de pesos, casi el doble de lo que había ingresado en el año de la pandemia donde toda la actividad hidrocarburífera fue duramente golpeada.

La ley que autorizó a Gutiérrez a tomar crédito por hasta 12.800 millones se aprobó el 8 de julio con apenas 18 votos, en un recinto semivacío por el rechazo de la oposición a debatirla. Además de considerar el tratamiento “un avasallamiento institucional” del oficialismo que debió recurrir a maniobras reglamentarias para poder discutir el proyecto, los legisladores de los bloques opositores afirmaban que la deuda no sería necesaria si los números de la provincia seguían en alza.

Desde el ministerio de Economía se indicó esta semana a RÍO NEGRO que, efectivamente, aún no hubo necesidad de acudir al endeudamiento, aunque no está por completo descartado. “Obviamente, los ingresos se han recuperado y no vamos a emitir en la medida en que podamos hacer frente a los compromisos”, se indicó.

El gobierno esperará hasta saber cómo se comporta los recursos de recaudación y regalías de septiembre y su evolución de octubre para definir si recurre a una nueva emisión. “Como hay un crecimiento del gasto importante en diciembre, si hiciera falta alguna operación debería hacerse en noviembre”, se precisó.

La provincia aún debe pagar dos cuotas del aumento salarial que acordó con los trabajadores estatales: la de noviembre es del 5%, mientras que la de diciembre es la más alta, de un 8,12%. Ese mes, además, debe liquidarse la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

El gobierno también necesita las estimaciones para poder elaborar el presupuesto del 2022 cuyo proyecto debe presentar el 31 de este mes.

El miércoles finaliza el pago de sueldos

El cronograma de pago de salarios de septiembre continuará hoy con el cobro de los trabajadores de la administración central y los organismos descentralizados, mientras que mañana será el turno del Consejo Provincial de Educación y, el miércoles, de la planta política del Estado.

Los sueldos de septiembre llegan con un incremento del 5% según los acuerdos firmados con los sindicatos en abril pasado.

Este tramo no será el último, sino que aún quedará otra cuota del 5% de suba en noviembre y una última, más elevada, del 8,12% en diciembre. Con esos porcentajes se llegará a un acumulado del 53% en el año.