Gutiérrez sobre el incendio en Aluminé: «es el más difícil y complejo»

El incendio que se desarrolla en Aluminé, en un predio de Corfone, precisamente en el lote 39, es el que sigue sin poder ser controlado. Ayer, los vientos complicaron ampliamente la tarea. Hoy llegan refuerzos aéreos ya que ayer sólo había quedado un helicóptero. Se estima que la tarea ardua se prolongará unos días más.

“Necesitamos que no haya más viento y no cambie de dirección imprevistamente como ha estado ocurriendo”, explicó el gobernador Omar Gutiérrez a la prensa que lo consultó telefónicamente sobre el estado del incendio que afecta bosque nativo e implantado en la zona de Quillén.

Afirmó que es una tarea que llevará sus días y destacó la constancia y el trabajo articulado que se está haciendo desde la Provincia con Nación, gobiernos locales y comunidades mapuche. “No es una situación que se va a resolver en horas. La constancia y el trabajo en equipo es lo que va a permitir superarlo”, opinó Gutiérrez tras informar que el parte de anoche no preveía lluvias en la región a corto plazo, por ende, hay que redoblar los esfuerzos para combatir el fuego que ya afectó a más de 3.000 hectáreas.

“Es el incendio más difícil y complejo que nos ha tocado enfrentar”, afirmó. Es que ayer el viento que generalmente sopla desde la cordillera hacia el oeste cambió en más de una oportunidad su dirección, soplando desde Aluminé hacia el Lanín. Esto ha provocado que el incendio también rote su dirección, , obligando a modificar la estrategia y la logística.

El gobernador precisó que hay más de 200 personas trabajando en el lugar, entre brigadistas del Servicio Nacional y provincial de Manejo del Fuego, Corfone y Parques Nacionales, así como de San Luis Solidario que llegaron ayer y los que está previsto que arriben desde Córdoba. Agradeció a todos y cada uno de ellos por el trabajo que están desarrollando en el lugar y destacó el rol que han tenido en todo momento las comunidades mapuche que residen en la zona.

Comentó, además, que se está hablando con propietarios, con productores, con las distintas instituciones y se recibió la visita del ministro Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié. Adelantó que “hoy se está sumando nuevo equipamiento de combate contra el fuego” y se encuentran en territorio varios integrantes del gabinete provincial ya que la lucha contra el fuego involucra a varios organismos, entre ellos, la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Salud, Defensa Civil, OPTIC, etc.

El intendente de Aluminé, Gabriel Álamo, en declaraciones a LU5 precisó que hoy se conformará una flota aérea de cuatro aeronaves para reforzar el único helicóptero que había quedado ayer en funcionamiento: «hay algunas buenas noticias como para reforzar las tareas en las próximas horas, como la llegada de un helicóptero más del plan nacional y ayer nos ha llamado el gobernador que la provincia contrató un helicóptero que podría comenzar a operar hoy. Es decir que hoy podríamos estar con tres o cuatro helicópteros».

Y agregó que «el ministro Cabandié con su equipo comprometieron cuatro aviones que serían de manera progresiva porque son aviones que vienen del norte del país».

En ese sentido, destacó que «el medio aéreo es fundamental por el volumen y la cantidad de agua que tiran y porque es un apoyo para quien está en el terreno trabajando».

El intendente informó que la ceniza no está afectando, en líneas generales, a la localidad de Aluminé y que sólo un día el viento las direccionó hacia allí. Además, precisó que las llamas permanecen a 15 kilómetros de las comunidades mas cercanas. Y que, hasta el momento, no se registraron pérdidas de ganado por los incendios: «fauna silvestre si se ha perdido, pero vacunos no hemos tenido ese dato». También comunicó que ninguno de los campings de la zona ha sido afectado por el incendio.

Y sobre el turismo próximo a comenzar la temporada señaló: «si bien este foco se inicia de manera natural por la caída de un rayo, ahora ya está arrancando la temporada y sabemos que hay reservas casi completas para el mes de enero en todo el departamento y en toda la cordillera, es importante trabajar en la concientización de quienes vamos a usar estos bosques y estos lugares de la provincia«.