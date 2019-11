Habrá una tarjeta para la compra de alimentos

Una tarjeta inteligente para comprar alimentos, destinada a madres de niños menores de 6 años y referentes de comedores populares; un seguimiento de la calidad de los productos comprados para fortalecer una política nutricional y la eliminación del IVA a productos de la canasta básica, pero sólo para sectores vulnerables, forman parte de las primeras medidas del plan nacional contra el hambre que diseña Alberto Fernández.

El diputado Daniel Arroyo, posible futuro ministro de Desarrollo Social y quien coordinó el viernes la primera reunión del consejo federal integrado por referentes políticos, sociales y empresariales, dio detalles sobre cómo serán las primeras medidas que se implementarán en el marco del programa “Argentina contra el hambre”.

“Vamos a implementar una tarjeta de alimentos, que no permite extraer dinero sino comprar alimentos, se carga y se compra”, explicó Arroyo en diálogo con distintas radios porteñas y precisó que “va a ser monitoreada para tener registro de los productos que se compran, así un conjunto de nutricionistas podrá orientar y mejorar la calidad de lo que consumen los chicos”.

Entre otras precisiones, el legislador dijo además que “el monto de la tarjeta se va a definir más cerca del 10 de diciembre”, y aclaró que “el puntero político no va a poder darla porque la tarjeta la va a otorgar el banco público”. También precisó que, en una primera etapa, la tarjeta se entregará a unos 2 millones de beneficiarios en todo el país y que “las escuelas cumplirán un rol clave” en el programa contra el hambre.

Con respecto a la quita del IVA, que el gobierno dispuso luego de las primarias para atenuar el impacto de la devaluación en el bolsillo, Arroyo dijo que se volverá con el sistema de devolución, como se realizó durante el kirchnerismo. “Este gobierno aplicó una devolución universal del IVA alocada en el medio de una devaluación del 30%. Hablamos de la población más crítica con un problema de hambre y ahí tiene que tener el Estado una contribución fuerte”, dijo Arroyo.

Fernández avaló todo lo dicho por Arroyo en una entrevista radial: “Daniel es la persona que más conoce sobre el tema. Difícilmente no sea el responsable del área. Y digo difícilmente porque no se lo ofrecí todavía, tal vez me diga que no”.

Corresponsalía Buenos Aires.-