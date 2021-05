¿Hackeo? Denunciaron un extraño corte en la señal de Canal Trece en Neuquén y se volvió viral

Un curioso episodio fue denunciado en Twitter, sobre la transmisión del programa de Marcelo Tinelli durante el estreno del lunes a la noche. El usuario @mottinz subió a redes un video donde se interrumpe "La Academia" y aparece la imagen de un sujeto desconocido.

en neuquen no se si hackearon la señal pero a todos los que estábamos viendo showmatch en un momento apareció esto wtf???????? pic.twitter.com/LrUUkXBiGo — lrch.facu (@mottinz) May 18, 2021

El reporte del joven fue acompañado por comentarios similares, donde indicaban que habían visto la misma imagen mientras estaba al aire la superproducción del canal líder.

Si bien la situación se sumió en un halo de misterio, alimentado por los propios usuarios de la red social del pajarito, con el correr de las horas comenzó a saberse un poco más sobre qué se trataba.

"Estoy tratando de dormir desde la madrugada. Cada vez que concilio el sueño se me viene su cara a la mente y me da un dolor de cabeza muy fuerte, por favor díganme que no me pasó solo a mi", agregó Facu, quien descubrió el episodio.

Finalmente, el protagonista del extraño video fue identificado también en Twitter: se trata de Armando Larumbe, actor, locutor y publicista en México.

"Me acabo de enterar que hace un rato hackearon el Canal Trece en Argentina y pusieron un instante mi foto, jaja", comentó el protagonista del viral en su cuenta.

ME ACABO DE ENTERAR QUE HACE UN RATO HAKEARON EL CANAL TRECE EN ARGENTINA Y PUSIERON UN INSTANTE MI FOTO, JAJA. — Armando Larumbe (@Bi_natural) May 18, 2021

Finalmente, el tuit original superó los 30 mil me gusta y más de 1600 retuits, además de que enseguida mucha parte del público agregó su opinión. Incluso, Candelaria Tinelli se vio sorprendida con el episodio en Instagram, otra de las redes donde tuvo repercusión el video.

El hecho recordó a un supuesto hackeo que sufrió la señal Telefé en 1995, cuando trasmitía en vivo, por lo que se convirtió en uno de los términos más buscados en Google y Youtube.