El intendente Mariano Gaido aseguró que en el trazado de más de 6 kilómetros que tiene el Metrobús en Neuquén, implementarán hasta 2 dársenas por cuadra para estacionamiento provisorio.



El jefe comunal recordó que sigue en vigencia la ordenanza que prohibe estacionar en toda la traza de la avenida.



El secretario de Movilidad, Santiago Morán, aseguró que con el área de planificación, realizan un estudio sobre los lugares donde harán estas dársenas de apeaje provisorio.



Serán espacios ganados a las veredas, a la altura de la calle. Esto permitirá que la mercadería pueda ser descargada o eventualmente ser usado por un cliente durante unos minutos.



“Es para apoyar el comercio en la ciudad, para que tengan herramientas y vendan más, si mejora pueden proyectar y pagar en tiempo y forma sus impuestos. Esta medida de hoy busca darles una oportunidad”, dijo el intendente Mariano Gaido, en una recorrida que realizó ayer por algunos negocios cuyo frente está sobre avenida del Trabajador.



Se les informó que no pagarán tasas municipales por un año.

En total son 53 comercios que quedaron exentos en 2020 del pago de tasas municipales y licencia comercial.



“Algunos cerraron, otros vendieron heladeras para pagar impuestos. Con ese dinero, lo pueden volcar a la provisión de mercadería”, dijo un almacenero del barrio Islas Malvinas.



Alberto Bello explicó que hace dos años que tiene el local en un lugar donde hoy no se puede estacionar no sólo porque está prohibido, sino porque el ancho de la vía no permite pasar un auto si hay otro estacionado. Algunos negocios, abandonaron el rubro.



Durante la gestión Quiroga, se habían dado beneficios de exención a 38 comerciantes. “Yo no entré en el anterior decreto, Calf nos perdonó unas 2 ó 3 boletas de las más caras de luz”, dijo Bello.



Gaido dijo que no cuestionará la obra realizada durante la gestión Quiroga. “La obra está hecha, no la discutimos y está en funcionamiento. Veremos cómo se tendrán que aplicar las normas. Controlaremos con los agentes de tránsito (para que se cumpla la regla de no estacionamiento) y si hay una decisión que se tiene que corregir, llevaremos adelante las reformas requeridas”, dijo.



Por su parte, Morán aseguró que las dársenas serán ejecutadas por los municipales del sector obras menores; la misma cuadrilla que terminó las obras inconclusas en el Cotro.

Estudian los carriles preferenciales

“Veremos cómo circula el tránsito en la ciudad, cómo se va utilizando, qué dicen los comerciantes, los frentistas y los peatones para que todos decidamos en conjunto si vamos a tomar esa decisión de que sean preferenciales”, dijo el intendente Mariano Gaido cuando se le consultó si pondrá en marcha el sistema de carriles del Metrobús en las 50 cuadras del microcentro.

El secretario de Movilidad,Santiago Morán, indicó que se analiza retirar los colectivos de la avenida Argentina. Agregó que hacen estudios de transporte para analizar la aplicación del sistema exclusivo en la “macromanzana” del centro.

“Es una obra inconsulta y la tendremos que aplicar con las correcciones del caso para que nos permita dar fluidez sin afectar a los peatones y con seguridad”, dijo Morán.