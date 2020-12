Hasta siempre, Don Alejandro Sabella

‘‘Ganar no es lo único, hay que ser ante todo dignos. Tanto en la victoria como en la derrota. Me duele en el alma no haber podido traer la copa, pero este gesto es una caricia al alma’’.

La frase pertenece a Alejandro Sabella, en ocasión de una entrega de premios tras la final del Mundial 2014. ‘‘Pachorra’’ fue reconocido por el enorme desempeño al frente de la selección y en su discurso rescató la necesidad de sostenerse sobre los valores para buscar un objetivo.

Ayer por la tarde, el ex entrenador y futbolista falleció ‘‘como consecuencia de su diagnóstico de cardiopatía dilatada secundaria a enfermedad coronaria y cardiotoxicidad de larga data”, comunicó la clínica del barrio porteño de Belgrano donde era atendido.

El mismo día en que murió Diego Armando Maradona, Sabella fue internado allí por precaución y su estado de salud transitó idas y vueltas en las dos semanas posteriores. A media tarde de ayer, desde la familia confirmaron la noticia que luego ratificó la clínica.

A los 66 años, el corazón de Alejandro dejó de latir y su fallecimiento generó dolor en todo el fútbol argentino. Además de haber sido un muy buen futbolista que se inició en River y brilló en Estudiantes de La Plata, ‘‘Pachorra’’ significó un maestro para muchos de sus jugadores.

No obstante dejó frases, mensajes y valores que trascienden lo deportivo y lo transforman en uno de los tipos más queridos del deporte más popular de argentina en el último tiempo. Además, por su dilatada trayectoria, junta generaciones. Es que como entrenador fue el DT de la selección nacional subcampeona del mundo en Brasil 2014, donde condujo el grupo de jugadores que tuvo a Javier Mascherano y Lionel Messi como figuras y referentes. Para los más jóvenes, Sabella es ‘‘pasar el Rubicón’’, como el propio DT llamó a superar los cuartos de final. Fue la única vez que eso sucedió en 30 años y no es poca cosa, ya que entusiasmó al pueblo futbolero y lo unió como pocas veces ocurre.

Para los que tienen más años, el recuerdo del mediocampo de Estudiantes de La Plata 82-83 bajo la dirección técnica de Carlos Bilardo y Eduardo Manera es una marca registrada.‘‘Russo-Ponce-Trobbiani- Sabella’’, rezan los memoriosos sin repetir y sin soplar. Su carrera como jugador incluyó Sheffield United y Leeds en Inglaterra, Gremio de Brasil, Ferro Carril Oeste e Irapuato de México. Volante creativo y zurdo, dejó buen recuerdo por cada lugar que pasó. Algo que no pasa muy seguido en cualquier plano que se analice.

Pero uno de los rasgos distintivos de Pachorra fue la lealtad, algo que demostró con Daniel Passarella, de quien fue ayudante por casi dos décadas pese a las ofertas que surgían para ser DT en jefe. Recién cuando Passarella dejó de dirigir, emprendió su camino en el Pincha. Fue desde 2008 en Estudiantes, donde ya había brillado como jugador y al que llevó a ser campeón de la Libertadores 2009.Con un planteo táctico muy inteligente, estuvo a minutos de ganarle al Barcelona de Messi y Guardiola en el Mundial de clubes.

Su legado trasciende los resultados. Fue coherente en con sus afirmaciones y, pese a que tuvo varios éxitos, lo mejor que dejó es su calidad humana. Hasta siempre, Pachorra.

Saludos desde todos lados

‘‘Maestro’’ fue la palabra más usada para describir a Sabella.

A través de las redes sociales, instituciones, jugadores, actores, fanáticos y público en general saludó a Alejandro.

Desde Lionel Messi, pasando por Mascherano hasta la vicepresidenta Cristina Fernández.

Un hecho no menor se dio cuando La Plata fue castigada por inundaciones en 2013. Además de las 89 muertes hubo familias que perdió todo lo que tenía. Sabella y su familia abrieron las puertas de su casa para asistir a la gente que peor la estaba pasando.

Fue en el barrio de Tolosa, uno de los más afectados por el clima en ese año.

Los vecinos lo recuerdan con mucho afecto y las manifestaciones de cariño abundaron en la capital de la provincia de Buenos Aires.