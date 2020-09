Hay 18 imputados por los violentos enfrentamientos en Rincón de los Sauces

El domingo por la tarde se desató una balacera entre familias de Rincón de los Sauces que dejó consecuencias. El episodio continuó hasta la noche, con más de 30 policías que intervinieron en el conflicto. La intendenta Norma Sepúlveda manifestó su preocupación y exigió mayor presencia policial para la localidad, además de la actuación de la Justicia Federal y de la intervención de Gendarmería Nacional.

"Lo que pasó el domingo, jamás vivimos una situación igual", enfatizó la jefa comunal en Vos a Diario, el programa de RN Radio. Remarcó que los enfrentamientos fueron entre familias que "se dedican a la venta de droga" y que son hechos que mantienen en vilo la tranquilidad de Rincón de los Sauces. Temen que una persona inocente sea víctima de las balaceras, como ocurrió en Cutral Co en octubre del año pasado con la muerte de Luciano Fuentes, un niño de 8 años.

Sepúlveda señaló que durante los enfrentamientos del fin de semana se puso en riesgo a todos los vecinos del barrio Rincón de Luz. Además recalcó que los mismos involucrados y los policías podrían haber sido lesionados.

Por la violencia de los hechos, la intendenta exigió mayor presencia policial. Indicó que el lunes por la noche enviaron un móvil policial, que se sumará a los dos disponibles que tiene para hacer rondines los domingos. Agregó que también dispusieron más efectivos que servirán como refuerzos.

Sin embargo, Sepúlveda se mostró molesta por los dichos de la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, sobre que el aumento de las fuerzas de seguridad no solucionará el problema de fondo. Sostuvo que ya saben que el panorama es más complejo y que por eso también demandaron que actúe la Justicia Federal.

"Necesitamos que nos digan cómo vamos a seguir trabajando de acá en adelante, cuando los refuerzos se retiren", aseveró la intendenta. Relató que en medio de la pandemia se habilitó una nueva comisaria, la segunda de Rincón, que pese a que sea "muy lindo el edificio" necesita suficiente personal.

Sepúlveda relacionó el aumento de la venta de estupefacientes con el contexto general de crisis. "Es una realidad que no solo se vive en Rincón si no en toda la provincia y el resto del país. El consumo de droga aumento de una manera alarmante", declaró. Agregó que el desempleo y la situación económica los "ha atravesado de una manera muy terrible".

18 imputados tras la balacera en Rincón

El comisario inspector Ricardo Soto indicó que en total hay 18 personas que fueron detenidas y notificadas tras la balacera en Rincón de los Sauces, donde tres personas resultaron heridas. Nueve fueron acusadas por tentativa de homicidio y nueve más, que también habrían participado de los enfrentamientos, fueron notificadas por lesiones y abuso de armas.

Soto detalló que durante el episodio del domingo se detuvo a nueve involucrados, que permanecen con prisión preventiva y que fueron acusados formalmente por la fiscalía por tentativa de asesinato..

El martes, tras cuatro allanamientos por la misma causa, se detuvo a nueve personas más: cinco hombres y cuatro mujeres que fueron notificados por lesiones y abuso de armas. Sin embargo, la fiscalía no dispuso la preventiva, en parte porque no lo creyeron necesario y, por otro lado, porque ya no tienen lugar en las unidades policiales, según afirmó el comisario.

Explicó que los 18 imputados pertenecen a dos familias distintas que se dedican a la venta de drogas. Sostuvo que la mujer que alertó a la policía el domingo lo hizo para "sacarse al otro grupo de encima".

Por eso, se ordenó el allanamiento a la familia denunciante el martes. Durante las diligencias se encontró un arma calibre 22 de fabricación tumbera y varias municiones.

El comisario señaló que queda establecer de dónde provinieron las balas que hirieron a las tres víctimas de la balacera: uno recibió un disparo en la pierna, otro en el glúteo y un adolescente fue lesionado en el tabique.