Henry Sáez, el goleador de La Amistad se ilusiona con un buen 2020

Sin lugar a dudas La Amistad fue uno de los mejores equipos del Alto Valle a lo largo del 2019, consiguió dos títulos (Clausura de la Confluencia y el Clasificatorio) y cosechó un subcampeonato (Apertura). Su gran poderío ofensivo fue una de las claves que lo llevo a lo más alto y Henry Sáez, su goleador, fue su máxima figura.

Debido a su excelente actuación, convirtió 44 goles a lo largo del año, varios clubes posaron sus ojos sobre el Goldo, incluso mucho hinchas de Cipolletti se ilusionaron con su posible regreso al club.

Tras un año intenso, Sáez renovó energías y está listo para encarar una nueva temporada en el con cipoleño.

“La pretemporada es exigente, como acostumbra el preparador físico. Venimos de un año duro pero terminó de la mejor manera, pudimos descansar unos días y recargar pilas”, aseguró el atacante.

El dato 44 Fueron los goles que convirtió Henry Sáez a lo largo del año pasado.

La participación en el Regional Amateur, que iniciará el 2 de febrero, no será una más para él: “hace mucho que esperamos este torneo, la eliminación del año pasado nos dejó golpeados, queremos tener revancha”.

En este mercado de pases, La Amistad se reforzó con nombres importantes para hacerle frente a la doble competencia. “Se armó un lindo plantel, llegaron buenos jugadores que nos jerarquizan. Estamos muy contentos, hay un gran grupo humano y nos llevamos todos muy bien”, agregó.

Con respecto al grupo que les tocó, el Goldo enfatizó que no será fácil: “Nos tocó una zona bastante pareja, con grandes equipos. A Unión ya lo enfrentamos y se está armando bien. Independiente y Rincón también, van a ser partidos complicados, ajustados, que se definen por detalles. Esperamos ir achicando el margen del error para llegar de la mejor manera al inicio”.

A pesar de las ofertas que le llegaron para emigrar, Sáez decidió quedarse.

“Cuando a uno le llegan propuestas las analiza, desde que llegué acá me trataron bien, mi familia está muy cómoda acá. Era muy difícil que nos fuéramos, coincidimos que lo mejor era quedarnos en La Amistad”, explicó.

Su nombre fue uno de los que más pidieron los hinchas de Cipolletti y si bien decidió quedarse en el conjunto de Pacheco, no le cerró las puertas al Albinegro.

Saéz fue uno de los jugadores más determinantes de la Liga Confluencia.

“Es una satisfacción que el hincha de Cipolletti me recuerde de la mejor manera y pida por uno. Me pone contento pero yo siempre tuve en claro que estoy bien en La Amistad, tengo la cabeza acá, las expectativas son grandes. No sé qué podrá pasar más adelante”, finalizó.