Análisis del dólar oficial y blue: ¿cómo inicia la tercera semana de junio 2026?

Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este martes 16 de junio 2026.-

La city financiera argentina retoma su actividad operativa este martes 16 de junio 2026, inaugurando una tercera semana del mes acotada por el feriado nacional de ayer. De acuerdo con las primeras proyecciones emitidas por el Banco Central (BCRA), la plaza cambiaria asimila la compresión del calendario con un volumen de reservas internacionales brutas sólidamente consolidado sobre los US$ 47.800 millones.

En este marco de normalización institucional, el dólar oficial mantiene el sendero de devaluación administrada sin alteraciones estacionales, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL inician la rueda bursátil exhibiendo una paridad estable y una dispersión cambiaria contenida por la fluidez de la oferta exportadora.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: martes 16 de junio 2026

El dólar oficial abre su primera rueda semanal en las pizarras del Banco Nación (BNA) a:

$1.400 para la compra.

$1.450 para la venta, convalidando un deslizamiento técnico mínimo respecto al último cierre hábil.

Por su parte, el dólar tarjeta, que unifica los componentes impositivos vigentes para consumos en moneda extranjera y contratación de servicios de streaming en el exterior, se posiciona en los:

$1.885.

Según detallan los informes de transparencia del BNA, la estabilidad del dólar oficial minorista sigue funcionando como un ancla fundamental para la planificación de costos y compromisos del sector importador de la economía real.

Dólar oficial hoy martes 16 de junio 2026: qué dicen las pizarras de los bancos en la apertura de la actividad

El dólar oficial en el circuito minorista es una de las referencias centrales del mercado, bajo el monitoreo constante del Banco Central.

En los principales bancos, estas son las cotizaciones oficiales en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1400 1450 Banco Nación 1405 1455 Banco ICBC 1400 1460 Banco BBVA 1405 1455 Banco Supervielle 1402 1447 Banco Ciudad de Bs As 1390 1450 Banco Patagonia 1410 1460 Banco Hipotecario 1410 1450 Banco Santander 1400 1450 Banco Credicoop 1400 1450 Banco Macro 1405 1460 Banco Piano 1405 1460 Banco BPN 1395 1465

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: martes 16 de junio 2026

En el circuito de títulos públicos y liquidación financiera corporativa, el dólar MEP o dólar bolsa cotiza esta mañana a:

$1.450, sosteniendo un rango de baja volatilidad que es capitalizado por los pequeños ahorristas.

En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.500, moviéndose por debajo de la barrera psicológica de los mil quinientos pesos y reafirmándose como la herramienta formal predilecta para la gestión de activos corporativos de gran escala.

La calma paralela, tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL, responde a la firme absorción de pesos que lleva adelante el Ministerio de Economía mediante instrumentos del Tesoro.

Análisis cambiario post-feriado: el impacto en la dinámica de la semana

El inicio de la operatoria, tras un receso, genera un escenario particular de concentración de oferta y demanda en la City. Los analistas financieros coinciden en que el comportamiento del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL demuestra una madurez estructural del programa monetario, neutralizando los habituales ruidos de cobertura que solían darse en semanas cortas.

Esta solidez macroeconómica también se traslada de forma directa al mercado informal, donde el dólar blue abre la semana sin presiones alcistas a:

$1.440 para la compra.

$1.460 para la venta, consolidando una brecha global unificada en niveles históricamente bajos en la previa del pago de los aguinaldos.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén martes 16 de junio 2026: impacto en la región

Martes 16 de junio 2026: en Neuquén, el dólar oficial se ofrece en el Banco Provincia a:

$1.395 para la compra.

$1.465 para la venta.

Martes 16 de junio 2026: en Río Negro, el dólar oficial se consigue en Banco Patagonia a:

$1.410 para la compra.

$1.460 para la venta.

En la Patagonia, la estabilidad del esquema de cambios repercute de forma directa en los motores productivos locales tras el fin de semana largo. En los centros financieros de Neuquén Capital y Roca, los valores estables del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL otorgan un marco operativo de certezas esenciales para presupuestar contratos de servicios y logística pesada en los yacimientos de Vaca Muerta.

De igual modo, las empresas frutícolas del Alto Valle se apoyan en esta baja volatilidad cambiaria para programar las liquidaciones de exportación pendientes y definir costos de empaque en las provincias de Río Negro y Neuquén, de cara al cierre del primer semestre.