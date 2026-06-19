127 años de Catriel: oasis en la estepa que va por más

Su presencia tenaz la sostuvo, perseverante, recibiendo la fertilidad que le brinda desde siempre el río Colorado. 10 mil hectáreas bajo riego, para el beneficio de más de 30 mil habitantes, según los últimos sondeos, la muestran a Catriel como un oasis en medio de la estepa, en el que el perfil pastoril original se combinó con el profundo sello que la definió como «localidad petrolera». Por eso, desde el aire, repartido en decenas de cuadros unidos por caminos entre sí, su suelo atestigua la intervención de cientos y cientos de obreros y maquinarias, que desde el Pozo RCO XI del Yacimiento Catriel Oeste a la fecha encontraron en ella una riqueza única frente al resto de la provincia, aunque no es la única virtud.

Hoy que se cumplen 127° años de vida institucional, es la gestión de la intendente Daniela Salzotto la que sigue encabezando la labor municipal y la que levanta la voz para intentar que la distancia y los cambios en el contexto extractivo no le jueguen en contra a sus vecinos y vecinas. Cordobesa de nacimiento, adoptada por la Patagonia hace casi tres décadas, esta descendiente de italianos y siriolibaneses es quien trabaja en este lugar, donde la tarea convencional fue la estrella y donde hoy ante la fuerza del “no convencional” también quieren encontrar sus beneficios.

El recuerdo de Bibiana García, fundadora de la ciudad, que comenzó como colonia pastoril indígena – Foto: Gentileza Municipio.

La gestión de la intendente Daniela Salzotto encabeza la labor municipal – Foto: Gentileza Municipio.

Tierra donde las juntas vecinales tienen una importante rol al frente de las necesidades de los distintos barrios, este período encuentra a la comunidad celebrando actividades diversas, desde la trayectoria de instituciones como la Escuela Especial N° 10, que llegó a 45 años de vida, a los preparativos para concretar el Selectivo provincial para el Campeonato Nacional de Malambo Femenino. Así se vive cotidianamente en el sitio que celebra la Fiesta provincial del Locro Criollo, la misma que tiene en su vínculo con el campo y que encuentra en las comunidades originarias otra parte valiosa de su esencia.

Herederos de un proceso que comenzó en 1899, hoy enfrenta desafíos de todo tipo, los nuevos y los de larga data, pero con empeño para encontrarles solución. Las estrategias hacia nuevos horizontes para el desarrollo económico la invitaron a revitalizar una vuelta a lo ganadero, sobre todo desde el sector porcino, a partir del frigorífico propio y de las experiencias ya en actividad, que apuestan a sumar valor agregado y a fortalecer la cadena integrada.

Vista nocturna de la Av. San Martín, en Catriel, años ’80 – Foto: Archivo RN.

Se necesita mucha más apoyatura a nivel provincial, para que se complemente con lo hecho a partir de recursos del erario municipal, dijo la jefa comunal en diálogo con RÍO NEGRO. A partir de lo ya hecho con varias pruebas piloto de pequeños y medianos productores, Salzotto afirmó que “van paso a paso, pero con firme convicción, generando convenios, trabajando sobre todo el fortalecimiento de la relación con los productores y generando un programa de incentivos”.

Pero el fuerte al que apuntan desde el Ejecutivo es a la oferta académica y de capacitación, para generar otras opciones de arraigo. A partir de los convenios con sindicatos como el de Camioneros para la habilitación de choferes, a las opciones articuladas con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad de Río Negro (UNRN) y el sector privado buscan lograr mano de obra calificada, en montaje mecánico y eléctrico por ejemplo, pensando en el proyecto Duplicar Norte. Y a eso, desde el Municipio ampliaron a otros rubros, con el fin de sembrar en Catriel un polo educativo que permita recibir a más jóvenes y dar oportunidades a los que ya se criaron en sus calles.

Foto: Gentileza Municipio.

El armado del CRESU (Centro Regional de Educación Superior Universitaria) permitió iniciar el dictado de la Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias, además de otros cursos de formación, junto a la labor de la Escuela de Oficios Municipal y el apoyo del Punto Digital.

Definido como algo “esperado durante tantos años” por la intendente Salzotto, este proyecto del polo educativo, tecnológico e intercultural, les permite renovar el valor de infraestructura ya existente, como el ex hospital, y alienta a sumar calidad de vida a los vecinos, incorporando obras y servicios. En este sentido, también insisten en la erradicación de microbasurales, el embellecimiento de la costanera del Colorado, las tareas de forestación, entre otras medidas complementarias.