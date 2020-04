Hermosilla: “el esfuerzo debe ser de todos, en un trabajo codo a codo y no a los codazos”

“No es ni más ni menos que hacer público lo que se viene trabajando desde el día uno con todos los intendentes de la provincia” señaló el intendente de Comallo, Raúl Hermosilla al referirse el análisis que hizo este lunes la gobernadora Arabela Carreras sobre la situación de la provincia ante la pandemia COVID-19

El jefe comunal afirmó que el consenso ha sido la herramienta fundamental para atravesar los 45 días de aislamiento social, en los que permanentemente los jefes comunales han interactuado con los ministros buscando las mejores estrategias para enfrentar esta situación.

Destacó que la decisión de la gobernadora de coparticipación a los municipios de los fondos enviados por Nación, entendiendo que son la primera linea de contención política y social en este contexto.

Sostuvo que del igual modo que ocurre a nivel nacional donde se han ido tomando decisiones en la medida que el conocimiento del virus se hace más claro y por lo tanto se deban ir ajustando los protocolos a medida que avanza la enfermedad, se viene actuando en la provincia.

"Lejos se está, como puede a lo mejor suponer un desconocedor de nuestro sistema de salud, de tomar decisiones que no vayan a proteger la salud de los rionegrinos. Hay un gran desafío para la sociedad rionegrina en su conjunto que no es ni más ni menos que seamos protagonista de nuestra propia salud. El cuidarnos entre todos no tiene que ser solo algo declamatorio sino que debe ser así”.

Hermosilla señaló que “quienes están en la trinchera” entiende la situación socio económica que atraviesa y, como lo expresa el presidente Alberto Fernández, no pueden plantearse falsos dilemas como salud o economía.

“Hubo un masivo consenso social para que en este momento lo primordial sea el cuidado de la salud. Y en eso valoramos enormemente el trabajo del Ministerio de Salud de la provincia que, en conjunto con las autoridades nacionales, monitorean a diario la situación sanitaria de Río Negro”.

Aclaro que “el esfuerzo debe ser de todos, en un trabajo codo a codo y no a los codazos”. “Aquí los especuladores de la política del chiquitaje van a perder. Es una suma de voluntades, no de restar. El ejemplo del trabajo de nuestro Presidente con nuestra gobernadora y los demás mandatarios provinciales deberá ser un espejo hacia el futuro donde mirarnos. No hay lugar para los especuladores” sentenció.

Por otro lado, valoró la decisión del Gobierno Nacional ante las gestiones de Carreras, de bajar a Río Negro a través del Ministerio de Obras y Servicios Publicos provincial, el programa Argentina Hace.