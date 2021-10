Historia de un hit: los juegos de la mente de John Lennon

Richard Nixon sospechaba de John Lennon. El intenso activismo político del beatle, pensó el por entonces presidente republicano, podía costarle su reelección, por lo que decidió, primero espiarlo, y luego directamente proceder a expulsarlo de Estados Unidos.

Estamos en 1972. Para entonces, Lennon, quien ya había editado dos discos, “Plastic Ono Band” (1970) e “Imagine” (1971) y trabajaba en un tercero, “Some Times in New York City”, participa de actos y marchas en contra de la guerra de Vietnam.



Pero las cosas tomaron otro rumbo cuando comenzó a rumorearse que el músico iba a ser parte de un concierto en San Diego durante la Convención Nacional Republicana. Para entonces, Lennon era un activista político sumamente influyente y Nixon tomó debida –y excesiva- nota de ello: inició un proceso para su deportación. Pero algo salió, muy mal, para Nixon: el Watergate.



A mediados de 1973 estalló un escándalo político luego de hacerse público un robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate de Washington D. C., sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos ocurrido en junio de 1972. El Congreso de los Estados Unidos inició una investigación, pero la resistencia del gobierno de Nixon a colaborar en esta condujo a una crisis institucional que derivó en el descubrimiento de una gran variedad de actividades ilegales en las que estuvieron involucradas personalidades del gobierno estadounidense. Estas actividades incluían el acoso a opositores políticos y a personas o funcionarios considerados sospechosos, entre ellos John Lennon, quien durante ese tiempo se la pasó entre manifestaciones y audiencias de deportación.

Joh y Yoko mostrando la bandera blanca que representaba a Nutopia, el país inventado por ellos mismos, tras una de las tantas audiencias de deportación que enfrentó el músico durante 1972 por parte del gobierno de Nixon.



El escándalo terminó con la presidencia de Nixon, quien renunció a su cargo agosto de 1974. Para entonces, ya nadie estaba interesado en deportar a Lennon. En 1975 la orden de expulsión en su contra Lennon quedó y en 1976 por fin consiguió la tan ansiada “Green Card” (tarjeta de residencia permanente) como ciudadano estadounidense.

Con Nixon entre las cuerdas, pero aún presidente; con su reciente más reciente disco, el corrosivo y muy político “Some Times in New York City”, hecho trizas por las críticas y las escasas ventas; y con un matrimonio a la deriva, John Lennon volvió al estudio para trabajar en música nueva.



El resultado fue “Mind Games”, grabado entre julio y agosto de 1973 en los Record Plant Studios de Nueva York, y editado el 29 de octubre de ese año. El disco marcó el alejamiento de Lennon del activismo político a la vez que el alejamiento de su propia esposa, Yoko Ono, en lo que él mimos dio en llamar “The Lost Weekend”, un extenso “fin de semana” de 18 meses en los cuales John y Yoko se mantuvieron distanciados.

Pero volvamos a “Mind games”. Lennon, que en sus anteriores trabajos había contado con la producción de Phil Spector, esta vez decidió prescindir de él y producir el disco el sólo. Su intención era producir un disco más aceptado que su anterior trabajo, más audible y comercial.



Sin embargo, las cosas, como en el disco anterior, volvieron a salir no tan bien como esperaba. Aunque vendió un poco más, las críticas fueron negativas. El trabajo, del que solo se desprendió el tema que le dio nombre como un hit menor, muestra la desorientación de Lennon: ¿hacia dónde quería ir con su música?

Sus canciones oscilan entre aquel activismo que buscaba dejar atrás, Yoko Ono y un sonido de pop rock con el que sí iba a brillar en “Walls and Bridges” (1974), su sucesor.

El disco, que en principio iba a llamarse “Make Love Not War y que Lennon cambió cuando cayó en sus manos el libro “Mind Games: The Guide to Inner Space (1972), de Robert Masters y Jean Houston, cuenta con una simplicidad basada en parte a la ausencia de Spector (y de todo productor), en parte al hecho de haber resulto las composiciones en apenas dos semanas. Y fue impresionantemente productivo mientras trabajó en “Mind games”.

Yoko y John fotografiados por Bob Gruen paseando por Nueva York, a comienzos de 1973.



“Mind games”, el disco, combina el rockabilly (Tight A$) y el viejo y querido rock and roll (Mean City) con baladas tristes como “Aisumasen (I’m Sorry)” y “Out The Blue” y “You Are Here”.

¿Y qué hay de “Mind Games”, la canción? Lennon comenzó a escribirla durante las sesiones del álbum Let It Be a comienzos de 1969, con el título provisional de «Make Love, Not War», y la finalizó tras leer el libro de Robert Masters. Lo que en un principio era un manifiesto antibélico se convirtió, reescritura mediante, en un viaje introspectivo con un manual de autoayuda bajo el brazo. La nueva versión, titulada “Mind Games”, fue grabada como demo entre 28 y 29 de diciembre de 1970, de ahí su sonoridad tan ligada a “Imagine”, algo que también se aprecia en la tapa del disco.