El calor regresa a Río Negro y Neuquén este jueves 26 de noviembre de 2026, con un marcado ascenso de las temperaturas y condiciones de inestabilidad en algunos sectores de la región.

Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se esperan máximas superiores a los 30 grados, posibles precipitaciones y viento en distintos puntos de la Patagonia norte.

Desde la mirada de la astrología, esta jornada de contrastes invita a administrar la energía, buscar el equilibrio y evitar las decisiones apresuradas.

Pronóstico del tiempo para hoy en Río Negro y Neuquén

Alto Valle: temperaturas de hasta 34 grados, con posibilidad de tormentas y chaparrones en Neuquén.

temperaturas de hasta 34 grados, con posibilidad de tormentas y chaparrones en Neuquén. Zona de los Lagos: máximas de entre 24 y 28 grados, con condiciones variables de nubosidad e inestabilidad en algunos sectores.

máximas de entre 24 y 28 grados, con condiciones variables de nubosidad e inestabilidad en algunos sectores. Costa Atlántica: ambiente cálido, con temperaturas que podrían alcanzar los 32 grados.

ambiente cálido, con temperaturas que podrían alcanzar los 32 grados. Línea Sur: ascenso térmico, con máximas de hasta 30 grados en Sierra Colorada y períodos de inestabilidad.

Horóscopo de hoy: cómo aprovechar la jornada según cada signo

En plena temporada de Sagitario, la astrología invita a conectar con el entusiasmo y adaptar las actividades al ritmo de la jornada.

Aries: canalizá tu energía sin caer en la impaciencia.

canalizá tu energía sin caer en la impaciencia. Tauro: buscá espacios frescos y momentos de tranquilidad.

buscá espacios frescos y momentos de tranquilidad. Géminis: aprovechá el día para conversar y compartir ideas.

aprovechá el día para conversar y compartir ideas. Cáncer: respetá tus necesidades emocionales y físicas.

respetá tus necesidades emocionales y físicas. Leo: administrá tu entusiasmo para evitar el agotamiento.

administrá tu entusiasmo para evitar el agotamiento. Virgo: adaptá tus planes a los cambios inesperados.

adaptá tus planes a los cambios inesperados. Libra: encontrá el equilibrio entre las obligaciones y el descanso.

encontrá el equilibrio entre las obligaciones y el descanso. Escorpio: evitá las discusiones y priorizá tu tranquilidad.

evitá las discusiones y priorizá tu tranquilidad. Sagitario: aprovechá el impulso de tu temporada para iniciar proyectos.

aprovechá el impulso de tu temporada para iniciar proyectos. Capricornio: organizá tus actividades sin sobrecargarte.

organizá tus actividades sin sobrecargarte. Acuario: permitite modificar la rutina y explorar nuevas alternativas.

permitite modificar la rutina y explorar nuevas alternativas. Piscis: dedicá tiempo a las actividades que favorezcan tu bienestar.

Qué signos tendrán más energía este jueves

Desde la interpretación astrológica, los signos de Fuego —Aries, Leo y Sagitario— podrían encontrar una mayor motivación para concretar sus objetivos.

Por su parte, los signos de Agua —Cáncer, Escorpio y Piscis— pueden aprovechar la jornada para bajar el ritmo y conectar con sus emociones.

Ante el aumento de las temperaturas, la recomendación general es mantener una buena hidratación, evitar la exposición prolongada al sol y consultar las actualizaciones del pronóstico antes de realizar actividades al aire libre.