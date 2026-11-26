Necrológicas de hoy, jueves 26 de noviembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, jueves 26 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
MARTINEZ VDA. DE SARTOR, ELSA BEATRIZ
Falleció en General Roca a los 87 años. Sus hijos: Jorge Luis, Alina y Adrian. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al CEMENTERIO PARQUE LAS FUENTES para su cremación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Gilabert de Jacquet, Ella
A un año de tu partida, recordando y honrando tu vida con inmenso amor, tu hijo Mario, nuera, nietos, bisnietos y demás familiares, elevamos una oración en tu querida memoria, hoy 26 de noviembre, a las 20 horas en la Sagrada Familia de la ciudad de Cipolletti.
Delucchi, María Virginia
Acompañamos a su hermana María Belén en tan dolorosa circunstancia Su Profesor Javier y sus compañeros del Curso de Ingles del Instituto de Idiomas: Valeria, Lidia, Jorge y Guillermo.
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