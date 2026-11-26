MARTINEZ VDA. DE SARTOR, ELSA BEATRIZ Falleció en General Roca a los 87 años. Sus hijos: Jorge Luis, Alina y Adrian. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al CEMENTERIO PARQUE LAS FUENTES para su cremación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Gilabert de Jacquet, Ella A un año de tu partida, recordando y honrando tu vida con inmenso amor, tu hijo Mario, nuera, nietos, bisnietos y demás familiares, elevamos una oración en tu querida memoria, hoy 26 de noviembre, a las 20 horas en la Sagrada Familia de la ciudad de Cipolletti.