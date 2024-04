Cinco fáciles rituales para superar el eclipse de Sol en Aries

El próximo lunes 8 de abril seremos protagonistas del eclipse de Sol en Aries, por lo que astrólogos y terapeutas holísticos recomiendan hacer algunas cosas para aprovechar al máximo la energía que trae consigo este fenómeno astronómico.

Los eclipses como este, de Sol en Aries, activan los nodos del karma con el propósito de alinearse con el verdadero destino. Estos fenómenos aceleran los procesos para mostrarte lo que está destinado a ser, algo que efectivamente debemos ver.

El spoiler de esta temporada de eclipses, que se cierra con el del Sol en Aries, es que la vida está por cambiar de manera significativa e impredecible. Es momento de soltar tus miedos y dejar atrás lo que obstruyó tu visión del pasado, dando paso a una nueva versión.

Para alcanzar ese objetivo, te dejamos algunas recomendaciones de Horóscopo Negro para que puedas atravesar esta nueva etapa de la mejor manera posible. ¡Éxitos!

Cinco rituales sencillos para atravesar el eclipse de Sol en Aries

1. Aprovechá la energía disponible y cuidate.

La astrología señala que en temporada de eclipses no hay que realizar hechizos o rituales, ya que la energía está tan fuerte que puede explotarte en la cara: es algo caótica y por eso es importante no golpearte con ella. Cuidarse es prioridad para evitar problemas en el futuro cercano, esta es una energía para sentirla y no para alborotarla.

2. Meditá.

Es importante que nuestra alma vibre con el Universo, por eso se recomienda aprovechar esta práctica en algún lugar tranquilo. Dejar que la luz del eclipse te envuelva en este espacio de reflexión te ayudará a soltar el estrés y abrazar la calma universal.

3. Observa tu alrededor.

Mientras pasa el eclipse solar, podés aprovechar la jornada para observar lo que pasa alrededor tuyo. Permitirse sentir con la energía es fundamental. Las cosas se aceleran para un mejor futuro. Procesá lo que sucede con la gente a tu alrededor y analizá lo que pasa en tu cabeza, cuerpo y sueños.

4. Escribí.

Procesar lo que sucede alrededor puede funcionar mejor si anotás todo lo que ves. Pueden venir ideas extrañas o viejas a tu cabeza, por lo que es relevante poder separarlas de los mensajs universales. Quizás no entiendas el significado ahora, pero probablemente puedas hacerlo más adelante.

5. Limpiá tu casa.

Este no es un momento para producir muchas cosas, pero sí es importante limpiar el caos de tu entorno y de tu mente. Organizar tu espacio garantizará la apertura de caminos para la creatividad y la intuición, y que ambas trabajen juntas.