Cómo afecta a todos los signos la Luna llena con el eclipse que será el 14 de marzo 

La Luna Llena del 14 de marzo de 2025 será en Virgo viene acompañada de un eclipse total de Luna, un fenómeno astral poderoso que invita a la reflexión y la transformación. Este eclipse, se produce en el grado 23 de Virgo y su influencia será más marcada para los signos de Virgo, Piscis, Géminis y Sagitario, para quienes ofrece un potencial excepcional para reevaluar proyectos y prioridades.

Cómo afecta a todos los signos la Luna llena con eclipse del 14 de marzo

Un eclipse de luna llena implica cierres, finales, cortes, temas que salen a la luz. Podemos sentir las emociones a flor de piel y también, más cansancio que lo habitual. Como la Luna va a estar en Virgo, nos habla de cuanto necesitamos de orden, de previsión y de racionalizar los sentimientos para sentirnos seguros, frente al Sol en Piscis que propone casi lo opuesto: dejar ir, empatizar, soltar el control. La luna llena en Virgo con eclipse, en tanto, puede traer cambios importantes en nuestro trabajo, nuestro autocuidado, en cómo organizamos el día a día.

«Este eclipse del 14 de marzo tiene como protagonista a Saturno está transitando por Piscis, que nos indica que debemos hacernos cargo de nuevas responsabilidades, enfrentarnos a temas que requieren nuestra atención y habíamos olvidado o ignorado», comenta la astróloga Beatriz Trujillo Salazar. » También, al producirse en Virgo, recibe la influencia del regente de este signo, Mercurio, que el día de la luna llena estará estacionario, a punto de empezar su movimiento retrógrado.» Por esto esta luna llena con eclipse puede manifestarse con estancamientos en temas en los que necesitamos avances y se ralentizan, lo que sumado a la emocionalidad propia de una luna llena, puede darnos momentos de tensión.

Hay que recordar que tanto la luna llena como los eclipses y en general todos los movimientos que los planetas realizan en el cielo están marcando una tendencia, que puede variar de acuerdo con nuestra carta natal y no es determinante. No somos » juguetes» de los astros sino más bien, podemos aprender de sus enseñanzas. La astróloga aconseja aprovechar esos momentos en que no nos sentimos listos para actuar para revisar nuevamente, reflexionar, hacer tareas con mas atención y privilegiar la calidad a la velocidad.

Es la ocasión ideal para reunir ideas dispersas, darles una estructura coherente y pasar a la acción de manera efectiva ya con objetivos claros. Esto nos permite tomar decisiones lúcidas e iniciar cambios positivos.