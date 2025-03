Pitty La Numeróloga sigue adelante y se mantiene más activa que nunca en sus redes sociales a pesar de estar atravesando un momento muy difícil de salud. En una de sus últimas publicaciones, compartió con sus más 900 mil seguidores un gran consejo para estar más atentos y ahuyentar la envidia.

¿Cómo ahuyentar la envidia? El consejo de Pitty La Numeróloga

«Te quiero dar un consejo, tené mucho cuidado con la envidia. La envidia siempre se viste de buenas intenciones», alertó la numérologa. «Siempre vas a ver a alguien que te abraza, que te besa, que te tira buena onda«, siguió diciendo en un video.

«Tené mucho cuidado con la envidia. La envidia camina, camina, camina sin saber lo que quiere hasta ver lo que vos tenés. Ve todo lo que tenés y es ahí donde se enciende ese botón de ese bicho tan feo como la envidia», siguió diciendo Pitty La Numeróloga.

«Siempre se preocupa por lo que le falta y no mirando lo que realmente tiene. En realidad, mira lo que vos tenés, es capaz de quemar tu casa sólo porque no es de ella y destrozar todo lo que vos tengas a tu alrededor, simplemente porque tiene una gran insatisfacción de lo que no tiene», agregó en su publicación de Instagram.

Por último, Pitty La Numérologa alertó a sus seguidores: «Porque la envidia tiene el oído muy atento y el sueño muy ligero. Por eso, te quiero dar este último consejo: no hables de tu felicidad muy alto. ¡Tené cuidado!»