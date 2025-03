Cómo aprovechar el Eclipse del 14 de marzo 2025 para terminar con la escasez: ¿Qué debemos hacer? 

¿Sabías que el eclipse lunar del 14 de marzo de 2025 marca el fin de un ciclo de escasez? Este fenómeno astronómico no solo ilumina el cielo, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el dinero y la abundancia. La clave no está en cuánto tienes en el banco, sino en la confianza que depositas en ti mismo para obtenerlo cuando lo necesites.

¿Abundancia o escasez? cómo aprovechar el eclipse del 14 de Marzo 2025

María Biale, más conocida como Maresia Nefer, comenta que el eclipse lunar, por su naturaleza, simboliza cierres y culminaciones. Es el momento perfecto para decir «basta» a las creencias limitantes que nos atan al miedo: el temor a que el dinero se escape, a no tener suficiente, o a depender de lo que ya acumulamos «por las dudas». Acaparar no es la solución; de hecho, es precisamente esa mentalidad la que nos ha sumido en una sensación de escasez constante.

La abundancia no es solo un deseo, es una necesidad. Y para alcanzarla, el primer paso es confiar en vos mismo. No se trata de tener o no tener dinero, sino de entender que el dinero es una herramienta, no un arma que nos domina ni una carga que nos aplasta día a día en la lucha por conseguirlo.

La pregunta clave para cerrar el ciclo de escasez en este Eclipse de Marzo 2025

Si le tenés miedo al dinero, este es el momento de enfrentarlo. Preguntate: ¿Le tengo miedo al dinero? Esa simple reflexión puede ser el punto de partida para un cambio profundo. El miedo nos paraliza, nos lleva a elegir desde la inseguridad. En cambio, este eclipse te invita a decidir desde la confianza.

Pasos para cerrar el ciclo de la escasez

Reconocé tu relación con el dinero: Identificá si lo ves como un enemigo o como un aliado. El dinero no debe ser una fuente de ansiedad, sino un medio para construir lo que querés. Invertí en vos mismo: Buscá lo que te beneficia, ya sea aprendiendo algo nuevo, cuidando tu bienestar o apostando por tus proyectos. La confianza en tus capacidades atrae oportunidades. Hacé el clic: Usá este eclipse como un cierre simbólico. Dejá atrás la idea de que tu seguridad depende de aferrarte a lo que ya tenés y abrí la puerta a la posibilidad de recibir lo que necesitás cuando lo necesitás.

Un nuevo comienzo desde la confianza

Este 14 de marzo, el eclipse lunar nos ofrece una oportunidad única para soltar el miedo y abrazar la abundancia. No se trata de magia, sino de un cambio de perspectiva: el dinero no te define, vos lo hacés funcionar para vos.