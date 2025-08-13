La energía de un hogar no solo influye en su estética o comodidad, sino también en el estado de ánimo, el descanso y la manera en que fluyen los proyectos de quienes lo habitan. Por eso, desde la terapia holística, recomiendan realizar limpiezas energéticas profundas de manera periódica para liberar lo que pesa y dejar entrar energía nueva y fresca.

Cómo hacer una correcta limpieza energética del hogar, según la terapia holística

“Como está uno, está la casa; y como está la casa, está uno”, señalan los terapeutas holísticos, destacando que el equilibrio entre el espacio y sus habitantes es fundamental para mantener una vibración positiva. Según esta práctica, una limpieza energética en un hogar o espacio físico debería hacerse al menos una vez por mes, y también después de eventos negativos, tristes o conflictivos, cuando se necesita un cambio de energía urgente.

Uno de los primeros pasos recomendados se centra en los pisos. Al preparado habitual para su limpieza, se le agrega un chorrito de vinagre y un poco de sal. Luego, se pasa el trapo desde adentro hacia afuera del espacio, simbolizando la expulsión de la energía estancada y la apertura para que entre una nueva vibración.

Más allá de los rituales y productos, desde la visión holística insisten en que lo más importante es la intención con la que se realiza la limpieza: no se trata solo de desinfectar, sino de armonizar el ambiente para que quienes lo habitan puedan sentirse livianos, en calma y en sintonía con su hogar.