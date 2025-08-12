Feng Shui en la cocina: cinco objetos que bloquean la energía y debes retirar ya

La cocina es uno de los espacios más importantes del hogar: no solo es el lugar donde se preparan los alimentos, sino también el motor de la casa. Por eso, mantenerla ordenada y en calma es fundamental. Según el Feng Shui, en este ambiente la energía debe fluir libremente, y para lograrlo es clave evitar ciertos elementos que pueden bloquearla. En este sentido, esta disciplina milenaria detalla cuáles son los cinco objetos que no deberían guardarse en los cajones para no estancar el Chi.

Feng Shui en el hogar: los errores más comunes en la cocina que bloquean el Chi

El objetivo central del Feng Shui es generar armonía en la vida de las personas, permitiendo que la energía fluya sin obstáculos y fomentando la prosperidad. Para esta tradición china, la cocina es el corazón del hogar, y la limpieza junto con el orden son esenciales para alcanzar ese equilibrio energético.

Las cocinas cuentan con alacenas y cajones en donde solemos guardar ciertos objetos que nos son de utilidad, como los utensilios, platos, vasos y hasta ollas; pero hay veces en que guardamos elementos que nada tienen que ver con la cocina o simplemente porque no tenemos más lugar. Por eso, el Feng Shui, recomendó cuáles son los cinco elementos que debes eliminar de los cajones para que la energía no quede estancada.

5 elementos que debes eliminar de los cajones, según el Feng Shui