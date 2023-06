¿Cuál es la pareja perfecta para el signo Géminis?

Conocer el signo del zodiaco de un potencial novio o novia puede ayudarte a entender su comportamiento. Por eso, los astros a través de los signos nos permite desglosar los rasgos de la personalidad, las manías e incluso los pasos a seguir en las citas. Puede ser divertido e informativo buscar su signo y saber si vuestros signos son compatibles en el amor y el sexo.

Géminis es uno de los signos, más enigmáticos. Pasa su tiempo en constante movimiento, por lo que suele hacer muchas cosas y relacionarse con muchísimas personas. Son distraídos, pero bastante comunicativos. Por lo tanto, saben hacer notar sus intenciones cuando le gusta alguien. Para los que cumplen años entre el 21 de mayo y el 20 de junio, puede ser la persona adecuada.

¿Cómo son las personas de Géminis en el amor?

Géminis suelen ser personas cariñosas, pero que se aburre fácilmente, por lo que rápidamente puede perder el interés en la relación. Al ser un signo de aire requiere de atención de su pareja, por lo que le gustan los detalles constantes. En el horóscopo Géminis tiene una doble cara, que transportada al plano del amor hace referencia a que puede descolocar a su pareja. No lo hace intencionalmente, su opinión tiende a cambiar con facilidad. Además, son personas muy coquetas.

Por otra parte, no tardará mucho en pasar de la charla a la acción. Sin embargo, no es de los que hacen grandes cruzadas por un amor. Evaluarán sus posibilidades de éxito y se lanzarán a la conquista, pero no insistirán por largo tiempo en un mismo lugar.

Respeta sus espacios y si no hay motivos, no pongas en duda su lealtad. Porque si se siente perseguido o juzgado, optará por darse la vuelta.

¿Cómo es el carácter de Géminis?

Géminis es un signo muy alegre y suele ser un buen conversador. También son personas súper creativas, por lo que se esmera para que sus citas sean originales. Las personas de este signo se adaptan los cambios, son sociables, espontáneas, simpáticas y muy joviales.

Nunca van a ser aburridos. Hablar es una de las cosas que mejor saben hacer, así que no perderá la oportunidad de compartir sus ideas y opiniones con la persona que le gusta. Siempre exhibiendo su buen humor. Y no solo para darse a conocer, sino también para recibir tus verdaderas opiniones e intereses. También sus cambios de humor son frecuentes.

Para Géminis las palabras son tan importantes como los gestos. Besos, caricias y abrazos estarán siempre en el menú. Una que otra palmada atrevida, dejará claras sus ganas de jugar.

¿Cuál es la pareja perfecta de un Géminis?

La pareja ideal para Géminis debe enfrentar el desafío de su personalidad dual. Su inteligencia y facilidad de comunicación son sus armas principales. Así que con tu pareja géminis debes tener respuestas concretas. A Géminis, le gustan las parejas que puede aportar cosas interesantes a cualquier conversación.

Una persona con la cual pueda hablar de todo. Quieren una pareja independiente y con iniciativa. Que sepa divertirse juntos y que entiendan su gusto por conocer nuevos lugares y personas. También es muy importante que acepte su personalidad tal cual es.

¿Cómo son en el sexo?

En el plano sexual, Géminis es juguetón y atrevido. Los juegos de roles le atraen más que la comida. Este signo se atreve a experimentar todas las aventuras. Además de tiernos, son amantes apasionados que se entregan por completo. Pero también esperan ser correspondidos.

¿Qué signo no es compatible con Géminis?

Géminis y Capricornio no funcionan como pareja, ya que el primero es muy imprevisible, lo que lo hace no conectar con la seriedad del segundo. Aunque sería un error no intentarlo por miedo, una amistad entre estos dos signos puede ser fuerte.

¿Cómo son los hombres del signo Géminis?

Para un hombre Géminis no hay extraños, todos son potenciales amigos. Los de este signo son activos, extrovertidos, habladores y necesitan estar constantemente entretenido. No suelen ser los más románticos.

¿Cómo es el carácter de una mujer de Géminis?

Las mujeres Géminis son coquetas, sensuales, creativas. No les gusta la monotonía y la comunicación es primordial para ellas. Saben que no todo el mundo puede resistirse a sus encantos.

Datos

Cumpleaños: Del 21 de mayo al 20 de junio.

Modalidad: Mutable.

Elemento: Signo de aire.

Planeta gobernante: Mercurio.

Representado por: Los gemelos.

Carta del tarot: Los amantes.

Palabras clave: ingenioso, sociable, optimista, ansioso, hablador, expresivo, juguetón.

Mejores rasgos: curioso, inteligente, creativo, comunicativo, divertido, adaptable.