El horóscopo de Jimena La Torre para septiembre 2025, signo por signo
La astróloga hizo un recorrido de lo que le espera a cada signo, haciendo foco en las claves para tomar decisiones, frenar cuando hace falta y avanzar cuando el cielo acompaña.
Septiembre 2025 trae aire de renovación y en la astrología se vuelve una brújula emocional que nos ayuda a entender por qué sentimos lo que sentimos y hacia dónde conviene movernos. Jimena La Torre compartió sus predicciones para este mes, con foco en lo cotidiano, lo profundo y lo posible.
La astrología propone un recorrido signo por signo, con claves para tomar decisiones, frenar cuando hace falta y avanzar cuando el cielo acompaña.
- Aries
Septiembre será ideal para tomarte un descanso. El cuerpo pide pausa y la mente necesita silencio. No es debilidad, es estrategia: recargar energías será clave para lo que viene.
- Tauro
Buenas noticias familiares y estabilidad en el hogar. El mes te invita a reconectar con tus raíces, fortalecer vínculos y disfrutar de lo simple. Lo emocional se vuelve refugio.
- Géminis
Tiempo de reflexión profunda. No todo se resuelve hablando: este mes, el silencio y la introspección te darán respuestas que no estabas buscando, pero que necesitás.
- Cáncer
Productivo, con decisiones importantes en lo laboral. La intuición será tu mejor aliada para elegir caminos que te acerquen a tus metas. No subestimes tu capacidad de liderazgo.
- Leo
Avanzar con paciencia, construyendo paso a paso tus planes. No es momento de brillar a lo grande, sino de consolidar. La constancia será tu mejor carta.
- Virgo
Celebración. Tu energía se multiplica y se nota. El entorno te acompaña y vos sabés cómo aprovechar cada oportunidad. Ideal para iniciar proyectos o cerrar ciclos con alegría.
- Libra
Clave para ordenar tu vida y hacer balance antes de dar grandes pasos. No te apures: septiembre te pide que pongas en orden lo interno antes de lanzarte a lo externo.
- Escorpio
Hacer un balance personal. Revisar lo que dolió, lo que sanó y lo que todavía está en proceso. No es fácil, pero es necesario. El mes te da espacio para hacerlo sin culpa.
- Sagitario
La astrología te invita a hacer lo que más disfrutás. Ya sea literal o simbólicamente, septiembre te impulsa a salir de la rutina y explorar nuevos horizontes. Libertad en estado puro.
- Capricornio
Te encontrás con una agenda ocupada y mucho por hacer. Pero no te quejás: sabés que este ritmo te acerca a tus objetivos. Eso sí, no olvides delegar y cuidar tu salud.
- Acuario
El próximo mes te abre a buenas conversaciones y acuerdos en pareja. El diálogo será protagonista y, si sabés escuchar, vas a encontrar puntos de encuentro que antes parecían imposibles.
- Piscis
Comienza septiembre y te invita a relajarte y tomar distancia de las decisiones apresuradas. No todo tiene que resolverse ya. Permitite fluir y confiar en los tiempos del universo.
