ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Horóscopo

Los 5 signos que cambiarán su vida por completo a partir de este 28 de agosto

Cinco signos vivirán tensiones intensas con la Luna en Escorpio y Venus en Leo: descubrí si el tuyo está entre ellos.

Redacción

Por Redacción

En las primeras horas del jueves 28 de agosto, la Luna ingresará en el signo de Escorpio y formará una cuadratura con Venus en Leo, una alineación breve pero intensa que se extenderá durante dos días y que tendrá un fuerte impacto en el plano emocional y afectivo.

¿Qué significa esta cuadratura según la astrología?

De acuerdo con la astrología, esta configuración cósmica refleja una tensión entre las emociones profundas que despierta la Luna en Escorpio y la necesidad de expresión afectiva y reconocimiento que propone Venus en Leo. El resultado: una influencia energética que puede derivar en conflictos internos y externos, sobre todo en las relaciones.

Mientras la Luna en Escorpio intensifica los sentimientos, buscando intimidad, profundidad y transformación, Venus en Leo exige visibilidad, brillo y admiración. Este contraste puede manifestarse en celos, dramatismo o situaciones incómodas en vínculos románticos, familiares y sociales.

Los signos más afectados

Los signos que sentirán con mayor fuerza esta cuadratura —ya sea por tener el Sol o el Ascendente en ellos— serán cinco en particular. Sin embargo, como toda interpretación astrológica, los efectos variarán según la carta natal individual y el conjunto de aspectos planetarios activos en el momento.

Una oportunidad para crecer

Aunque se trata de una alineación tensa, también ofrece una posibilidad de aprendizaje y transformación. La energía invita a identificar qué necesidades son genuinas y cuáles nacen del ego o del miedo a perder. Si se canaliza de manera consciente, este tránsito puede derivar en expresiones artísticas inspiradas, decisiones valientes y un fortalecimiento emocional que marque un antes y un después en la vida afectiva.

  1. Tauro: al estar opuesto a Escorpio, este signo sentirá un tironeo entre la estabilidad material y la necesidad de transformación interna. Esto puede traer desafíos en relaciones y decisiones financieras.
  2. Cáncer: la sensibilidad se encuentra elevada y puede derivar en nostalgia o apego emocional excesivo. Es un buen momento para cuidar el hogar y la vida familiar, evitando sobrecargas afectivas.
  3. Leo: el deseo de reconocimiento y afecto puede chocar con necesidades emocionales más profundas. Es un momento para aprender a equilibrar orgullo con apertura emocional.
  4. Escorpio: las emociones estarán a flor de piel. Hay una tendencia a la intensidad y la confrontación en vínculos cercanos. Puede haber necesidad de sanar heridas pasadas para evitar reacciones impulsivas.
  5. Acuario: las tensiones pueden surgir entre independencia y necesidad de compromiso emocional. Habrá oportunidades para liberar viejos patrones que limitan vínculos auténticos.

Con información de Terra


Temas

Predicciones

signos del zodíaco

En las primeras horas del jueves 28 de agosto, la Luna ingresará en el signo de Escorpio y formará una cuadratura con Venus en Leo, una alineación breve pero intensa que se extenderá durante dos días y que tendrá un fuerte impacto en el plano emocional y afectivo.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios