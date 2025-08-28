Con casi tres millones de seguidores en redes sociales, el escritor y conferencista motivacional Lain García Calvo compartió un ritual que, según asegura, “funciona el 100 por 100 de las veces” y puede practicarse en los últimos días de agosto de 2025 para atraer dinero y abundancia.

“La primera vez lo hice sólo una vez y me trajo resultados espectaculares. Así que no me lo creas, compruébalo”, expresó García Calvo en un video que rápidamente se volvió viral.

El ritual con billetes debajo de la almohada para atraer dinero en los últimos días de agosto 2025

El procedimiento es sencillo y se realiza antes de dormir:

Tomar un billete de cualquier valor de la moneda local. Escribir sobre él la frase: “La abundancia llega a mí fácilmente y sin esfuerzo”. Doblar el billete y colocarlo debajo de la almohada. Mientras se escribe la frase, imaginar la llegada de dinero desde fuentes inesperadas. Dormir con el billete debajo de la almohada y, al despertar, soltar la expectativa, sin obsesionarse, pero prestando atención a posibles sincronicidades.

“No lo creas, compruébalo”, insistió el autor, invitando a sus seguidores a probarlo y compartir en comentarios sus resultados.

Más allá de la creencia personal, el ritual se viralizó en redes como un recordatorio de la importancia de la intención positiva y la visualización en la búsqueda de prosperidad.

El ritual con arroz y tres monedas para dejar atrás las deudas: el paso a paso

En tiempos de incertidumbre económica, muchas personas recurren a prácticas espirituales para atraer prosperidad y liberarse de cargas financieras. En este sentido, la terapeuta Gabriela Casanova compartió un ritual sencillo que, según explica, está influenciado por la energía de la Luna Negra y debe realizarse antes del sábado 30 de agosto de 2025.

“Tenemos hasta este viernes para hacer cualquier tipo de rito que nos ayude a dejar ir lo negativo, incluso las deudas”, señaló Casanova.

Los elementos necesarios

Para realizar este rito de abundancia se requieren:

Un frasco de vidrio.

Arroz.

Tres monedas del mismo valor.

Siete clavos de olor.

Papel y lapicera.

Agua.

Paso a paso del ritual

Colocar un puñado de arroz dentro del frasco. Introducir las tres monedas y cubrirlas con un poco más de arroz. Añadir los siete clavos de olor. En un papel, escribir la cantidad de dinero necesaria para saldar la deuda y colocarlo dentro del frasco. Agregar un poco de agua (sin llenarlo por completo). Tomar el frasco entre las dos manos, cerrar los ojos y repetir tres veces la afirmación:

“Universo conspira a mi favor para poder saldar todas mis deudas. Así será, así debe ser. Gracias, gracias, gracias.”

El cierre del rito

El frasco debe colocarse debajo de la cama, en el lado donde duerme la persona que realiza el ritual, y permanecer allí durante siete días. Al octavo día, se debe retirar el contenido y arrojarlo a la naturaleza como símbolo de liberación.

Este tipo de prácticas, más allá de la fe personal, funcionan también como un ejercicio de intención y enfoque en la prosperidad, algo que para muchos resulta una ayuda en momentos de dificultad económica.