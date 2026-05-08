El Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana 8 al 10 de mayo 2026: predicciones signo por signo

La astrología continúa consolidándose como una guía emocional para millones de personas. En ese marco, las predicciones de Mhoni Vidente vuelven a captar la atención en un fin de semana que se presenta especialmente intenso, atravesado además por la celebración del Día de la Madre en distintos países de Latinoamérica.

Según anticipó la astróloga, las energías estarán marcadas por oportunidades, cierres de ciclo y movimientos clave en lo emocional, lo laboral y lo económico.

Los signos con más suerte del fin de semana, según Mhoni Vidente

Aries, Leo y Capricornio se posicionan como los signos más favorecidos entre el 8 y el 10 de mayo. Para ellos se abren puertas en el ámbito laboral, aparecen nuevas conexiones amorosas y se activan golpes de suerte relacionados con el dinero.

En paralelo, Géminis, Escorpio y Piscis atraviesan un proceso de transformación emocional que podría llevarlos a cerrar etapas del pasado y abrirse a nuevas oportunidades personales.

Signo por signo: qué le espera a cada uno en las predicciones de Mhoni Vidente

Aries

Días de alta atracción personal y sorpresas en el amor. Se perfilan reuniones importantes y posibles cambios laborales. Recomendación: evitar discusiones y controlar la ansiedad.

Números de la suerte: 07 y 21.

Tauro

Cambios en el trabajo y necesidad de manejar mejor el carácter. Buen momento para conectar con la naturaleza. Posible romance con Virgo o Capricornio.

Números: 04 y 12.

Géminis

Energía positiva y renovación emocional. Un nuevo amor podría aparecer, junto con oportunidades de viaje y crecimiento personal.

Números: 02 y 11.

Cáncer

Agenda social activa y noticias económicas inesperadas. Ideal para actividades al aire libre. Se recomienda evitar vínculos que no aporten valor emocional.

Números: 17 y 30.

Leo

Golpe de suerte en juegos de azar y mejoras financieras. Momento propicio para cerrar conflictos del pasado y avanzar en proyectos personales.

Números: 09 y 28.

Virgo

Crecimiento económico y oportunidades laborales. Posibilidad de iniciar un negocio familiar y nuevas conexiones en el plano amoroso.

Números: 06 y 20.

Libra

Alta carga laboral y necesidad de alejarse de tensiones. Puede reaparecer un amor del pasado. Se vislumbra dinero extra para viajes o descanso.

Números: 09 y 12.

Escorpio

Buenas noticias vinculadas a la salud y llegada de un amor compatible. Clave: reducir el estrés y controlar el temperamento.

Números: 00 y 35.

Sagitario

Días intensos en estudios y trabajo. Posibles cambios de hogar o decisiones importantes a futuro. Ideal para renovar energías.

Números: 19 y 40.

Capricornio

Crecimiento económico y propuestas laborales. Se recomienda mantener proyectos en reserva. Alta compatibilidad con Aries y Virgo.

Números: 12 y 30.

Acuario

Suerte en juegos de azar y cierre de contratos importantes. Buen momento para fortalecer vínculos familiares e iniciar nuevos proyectos.

Números: 05 y 44.

Piscis

Oportunidades laborales y un nuevo amor en puerta. También podrían surgir noticias familiares relevantes.

Números: 21 y 33.

Un fin de semana para decidir y avanzar

Las predicciones de Mhoni Vidente coinciden en un punto central: este fin de semana invita a tomar decisiones, dejar atrás lo que ya no suma y avanzar con mayor claridad hacia lo que viene. Para muchos signos, será un momento bisagra que marcará el rumbo de las próximas semanas.