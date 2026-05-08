Fuertes ráfagas de viento causaron destrozos y múltiples intervenciones de bomberos en San Antonio Oeste

Las tareas se extendieron durante varias horas debido a la magnitud del temporal.

El cuartel de Bomberos Voluntarios de San Antonio Oeste desplegó un amplio operativo en distintos sectores de San Antonio Oeste como consecuencia de las intensas ráfagas de viento que provocaron voladuras de techos, caída de estructuras y daños materiales en viviendas y vehículos.

Temporal en San Antonio Oeste: una tarde intensa para bomberos

El momento de mayor trabajo se dio cerca de las 18 horas cuando el Policlínico Privado de la ciudad sufrió el desprendimiento del techo. En ese sitio, los bomberos retiraron chapas que habían caído a la vía pública y aseguraron otras sobre el edificio mediante tornillos y elementos de sujeción.

Como consecuencia de los desprendimientos, dos vehículos estacionados resultaron dañados: un Fiat Cronos, con roturas en el techo y el baúl, y un Chevrolet Prisma Joy, que sufrió daños en el techo y la parte trasera.

Además, en calle Santa Cruz 165, bomberos tuvo que aplicar un corte preventivo a un árbol que estaba por caerse sobre una vivienda.

Según indicaron en informativohoy, horas antes los bomberos trabajaron sobre una vivienda ubicada en calle Mitre realizando tareas de apuntalamiento de tirantes dañados y retiraron escombros, incluidos restos de un termotanque. Además, colocaron una lona para evitar mayores daños.

Las tareas se extendieron durante varias horas debido a la magnitud del temporal. Desde el cuartel señalaron que continúan en estado de alerta ante la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas.